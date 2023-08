Cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh: Nhiều tiện ích

Tin liên quan Từ 15/8, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó có gần 60 ngàn xe ô tô, còn lại là xe mô tô, xe gắn máy. Với số lượng phương tiện lớn, việc cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới theo Thông tư số 24 đang được Công an tỉnh triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Việc cấp biển số định danh cho chủ phương tiện cũng đang được người dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Bắc (tổ 8, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) băn khoăn: “Gia đình tôi sở hữu 3 chiếc xe máy, trong đó có 1 xe BKS 4 số và 1 xe mua lại từ lâu nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Tôi có nghe thông tin về việc cấp biển số định danh nhưng chưa rõ sẽ thực hiện như thế nào, có phải đổi lại biển số xe không?”.

Trao đổi vấn đề này, Trung tá Nguyễn Thanh Hải-Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) thông tin: Hiện nay, nhiều người vẫn lầm tưởng biển số định danh là biển số được thay đổi và cấp mới theo mã định danh cá nhân của chủ xe. Tuy nhiên, biển số định danh được hiểu đơn giản là chỉ thay đổi về phương thức quản lý, còn biển số thì vẫn như hiện hành. Việc cấp biển số định danh nhằm tiến tới việc cấp đăng ký xe điện tử, tạo thuận lợi cho việc tích hợp với ứng dụng định danh điện tử VNeID và giúp người dân không phải mang nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông mà vẫn đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, việc cấp biển số định danh còn giúp cơ quan quản lý nhà nước tổ chức quản lý thuận lợi hơn, việc xử lý vi phạm hành chính cũng đơn giản hơn.

Cũng theo Trung tá Hải, việc quản lý biển số định danh theo Thông tư số 24 chỉ thực hiện với biển 5 số, bao gồm cả ô tô, xe máy. Trước đây, cơ quan chức năng quản lý theo quy định “xe nào biển số đó” thì nay là “người nào biển số đó”. Theo đó, khi chủ phương tiện bán xe thì phải giữ lại biển số và giấy đăng ký để nộp cho cơ quan Công an. Đến khi mua lại phương tiện mới, cơ quan Công an sẽ cấp lại biển số mà trước đây người này đã nộp và chỉ làm giấy tờ đăng ký với số khung, số máy của chiếc xe mới. Nếu 5 năm sau khi bán xe, chủ phương tiện không mua xe mới để gắn biển số định danh đã được đăng ký thì cơ quan chức năng sẽ thu hồi biển số này.

Ngoài ra, theo Điều 39 Thông tư số 24 về điều khoản chuyển tiếp thì biển 5 số chưa thực hiện thủ tục thu hồi sẽ được tự động định danh. Trường hợp biển 5 số đã làm thủ tục thu hồi thì sẽ được cấp biển số định danh mới. Các trường hợp biển 3 số và 4 số không thuộc diện được tự động định danh. Những biển số xe này, người dân vẫn được tiếp tục sử dụng bình thường. Nếu người dân muốn chuyển sang biển số định danh thì cơ quan Công an sẽ hướng dẫn làm các thủ tục để thu hồi biển số cũ và cấp biển số mới có 5 số.

Thông tư số 24 cũng quy định đối với những trường hợp chủ xe chuyển nơi cư trú, trụ sở làm việc từ tỉnh này sang tỉnh khác thì được giữ lại biển số định danh mà không phải đổi biển số xe, nhưng phải cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các trường hợp sinh sống và làm việc ở địa phương khác khi mua xe và xin cấp biển số định danh chỉ cần có giấy thường trú, tạm trú tại nơi mình đang sinh sống, không phải về quê để làm các thủ tục cấp biển số định danh.

Riêng với biển số đấu giá, căn cứ Điều 28 Thông tư số 24 thì tổ chức, cá nhân chỉ được chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá kèm theo chuyển quyền sở hữu xe đã đăng ký biển số xe trúng đấu giá đó. Tổ chức, cá nhân đã nhận chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác mà chỉ được chuyển quyền sở hữu xe theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số định danh của ô tô, xe máy. Mỗi biển số sẽ gắn với một xe. Nếu một người có nhiều xe, nhiều biển số thì tất cả đều được gắn với mã định danh của chủ xe đó.

“Đối với chủ xe là cơ quan, tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập. Hiện nay, Công an tỉnh đã tập huấn về biển số định danh và những điểm mới của Thông tư số 24 cho Công an cấp huyện, xã trong toàn tỉnh. Vì vậy, người dân có thể đến cơ quan Công an nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định”-Trung tá Hải thông tin thêm.