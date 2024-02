Cảnh sát giao thông trả lại ví tiền bị đánh rơi cho người dân

Sau khi nhặt được chiếc ví của người dân đánh rơi, Tổ Công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đồng thời phối hợp lực lượng liên quan tiến hành xác minh thông tin, thông báo cho người đánh rơi chiếc ví lên trụ sở đơn vị để nhận lại tài sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai trực 100% quân số để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên, an toàn; tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn “xuyên giao thừa, xuyên những ngày Tết”, đồng thời luôn có mặt trên các tuyến giao thông, vừa hướng dẫn, vừa giúp đỡ, hỗ trợ người dân đi lại bằng những hình thức thiết thực, ý nghĩa.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, vào khoảng 18 giờ ngày 12/2 (nhằm ngày mùng 3 Tết), tại đường Nơ Trang Lơng, thị xã Buôn Hồ, Tổ Công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thị xã Buôn Hồ nhặt được một chiếc ví màu đen của một công dân đánh rơi; trong ví có 3 chỉ vàng cùng số tiền mặt khoảng hơn 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên Lê Nhật Long, sinh năm 1999, trú tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau đó, Tổ Công tác đã báo cáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đồng thời phối hợp với lực lượng có liên quan tiến hành xác minh thông tin.

Qua xác minh, chủ nhân của chiếc ví trên là anh Lê Nhật Long nên lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Buôn Hồ đã chủ động điện thoại cho anh Long để thông báo cho biết đang giữ chiếc ví mà anh đánh rơi và mời anh Long lên trụ sở đơn vị để nhận lại tài sản.

Đến khoảng 10 giờ ngày 13/2, anh Lê Nhật Long đã đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thị xã Buôn Hồ để nhận lại tài sản nói trên.

Nhận lại ví tiền của mình, anh Long xúc động và vui mừng vì trước đó, anh cũng đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy nên hy vọng tìm thấy chiếc ví là rất nhỏ; trong ví lại có nhiều tài sản có giá trị và nhiều loại giấy tờ quan trọng, nếu thất lạc sẽ mất rất nhiều thời gian để làm lại ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh.

Anh Long cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Buôn Hồ đã tận tình hỗ trợ người dân nhanh chóng nhận lại tài sản, phát huy đúng tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.