Cảnh báo ma túy dưới dạng cà phê tiện lợi, mới xuất hiện tại Đà Nẵng

Ngày 2/7, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án 'Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép', bước đầu bắt giữ 1 đối tượng.

(GLO)- Từ tháng 5-2022 đến nay, thị xã An Khê triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh tại những tuyến đường, điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Mô hình đã trở thành “tai mắt” giúp lực lượng Công an quản lý, giám sát địa bàn, mang lại sự bình yên cho người dân.