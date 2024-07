Cách xây dựng nhà mái ngói hướng Tây thoáng mát lại tiết kiệm chi phí

(GLO)- Mô hình “Ánh sáng, camera và tiếng kẻng an ninh” do Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở và góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật.