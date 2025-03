Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn Gia Lai phối hợp xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Quân đoàn 34 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng tham gia thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi 9 xã, thị trấn thuộc 5 huyện, gồm: xã A Dơk, xã Ia Băng (huyện Đak Đoa); xã Hra (huyện Mang Yang); thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ); xã Ia Nhin, xã Ia Phí và thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh); xã Ia Le, xã Ia Phang (huyện Chư Pưh).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Gào, TP. Pleiku. Ảnh: Anh Huy

Binh đoàn 15 phối hợp thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi 4 xã thuộc 2 huyện, gồm: Ia Dơk, Ia Kriêng (huyện Đức Cơ) và Ia Chía, Ia Krăi (huyện Ia Grai).

Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiếp tục hoàn thành kế hoạch hỗ trợ thị xã An Khê xóa nhà tạm, nhà dột nát và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng tham gia thực hiện chương trình trên phạm vi 7 xã thuộc 3 huyện, gồm: Kon Pne, Đak Rong, Krong (huyện Kbang); Tân An, Phú An, Ya Hội (huyện Đak Pơ); Đak Pơ Pho (huyện Kông Chro).

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp tham gia thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi 5 xã thuộc 3 huyện, gồm: Ia Dom, Ia Pnôn (huyện Đức Cơ); Ia Mơr, Ia Púch (huyện Chư Prông) và Ia Chía (huyện Ia Grai).

Cùng với đó, Lữ đoàn 368 (Quân khu 5) phối hợp thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Nghĩa An huyện Kbang. Lữ đoàn 280 (Quân khu 5) phối hợp thực hiện trên địa bàn xã Hà Tây và Đăk Tơ Ver (huyện Chư Păh). Xưởng 340 (Quân khu 5) phối hợp thực hiện trên địa bàn xã Ia Sao (huyện Ia Grai).

Lữ đoàn 132 (Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc) phối hợp thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi 3 xã thuộc 2 huyện, gồm: Chư Don, Ia Rong (huyện Chư Pưh) và Ia Yeng (huyện Phú Thiện). Kho K896 và Kho K897 (Cục Quân khí), Trung tâm kiểm định đạn dược T265 (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) phối hợp thực hiện chương trình trên địa bàn xã Đê Ar (huyện Mang Yang).

Công ty cổ phần Trường Sơn 145 (Binh đoàn 12) phối hợp xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro). Chi nhánh Viettel Gia Lai phối hợp xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê). Tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật sân bay Pleiku (Sư đoàn 372) phối hợp thực hiện chương trình trên địa bàn xã Ia Khươl (huyện Chư Păh).

Các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: N.N

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Trung đoàn 991 tham gia giúp trên địa bàn 2 huyện Krông Pa và Ia Pa; Ban CHQS huyện Đức Cơ tham gia thực hiện chương trình tại 2 xã Ia Krêl và Ia Kla (huyện Đức Cơ); Ban CHQS huyện Chư Prông tham gia hỗ trợ tại 2 xã Bình Giáo, Ia Boòng (huyện Chư Prông); Ban CHQS huyện Ia Grai hỗ trợ tại thị trấn Ia Kha và xã Ia Pếch (huyện Ia Grai).

Đối với 14 Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố còn lại, mỗi Ban CHQS chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi 1 xã, phường, thị trấn của địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị đang triển khai kế hoạch tham gia giúp địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đề nghị của địa phương thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành nội dung, công việc. Các đơn vị trên địa bàn đóng quân, địa phương kết nghĩa… tùy theo khả năng của từng đơn vị để tham gia giúp địa phương.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị quân đội tiến hành khảo sát địa bàn, hiệp đồng thống nhất với địa phương trước ngày 31-3; đồng thời tổ chức triển khai lực lượng tham gia giúp địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát từ ngày 1-4 đến khi hoàn thành nhiệm vụ (theo hiệp đồng giữa đơn vị với các địa phương).