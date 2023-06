Bộ trưởng Công an: 'Vụ việc ở Đắk Lắk không thể coi thường được'

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, tất cả những tệ nạn xảy ra tại địa bàn phường, xã người dân nắm hết. Song cái dở là dân biết nhưng chính quyền, công an không biết.

Thảo luận tại tổ về dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sáng 20.6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu của dự luật nhằm bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, không ai bị đe dọa, ảnh hưởng.

Phường, xã nào cũng làm tốt thì quận, huyện, tỉnh rồi quốc gia cũng tốt. Nghị quyết Đại hội Đảng 13 có điểm mới là quan tâm đến an ninh an toàn không chỉ là an ninh quốc gia mà là cá nhân từng con người.

Từng cá nhân cũng phải đảm bảo an ninh an toàn. Mục tiêu quan trọng nhất là phải bám cơ sở, quan tâm từng gia đình, từng người dân. Sẽ xây dựng cơ sở phường xã là pháo đài về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh an toàn.

Cũng theo ông Lâm, mục tiêu sẽ xây dựng những phường xã không có tội phạm, ma túy. "Tất cả những tệ nạn như ma túy dân biết hết, nhà nào có ma túy, ăn trộm ăn cắp, con cái đối tượng… dân cũng biết. Cái dở là dân biết nhưng chính quyền, công an không biết. Nếu không biết là kém rồi, biết mà không giải quyết còn kém hơn”, Bộ trưởng Công an nói.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng công an cơ sở phải giải quyết “trăm thứ việc”, từ cứu nạn cứu hộ, giải quyết mâu thuẫn, quản lý người phạm tội trở về… Ví dụ mỗi xã phải có một cán bộ chuyên trách giải quyết các vấn đề phức tạp , ví dụ như nóng về ma túy phải có một cán bộ chuyên về ma túy, thủ tục hành chính cũng phải có người phụ trách, điều tra viên sơ cấp… Mỗi người phải làm rất nhiều việc, vai trò hỗ trợ của lực lượng cơ sở rất quan trọng.

“Bác Hồ dạy dựa vào dân, dân giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Thực tế pháp lý đã có nhiều quy định nhưng chưa có văn bản luật. Bản chất của công an xã là công tác dân vận. Tôi vẫn nói với anh em chính quy phải tập hợp lực lượng, đưa các phong trào vào. Lực lượng trị an cơ sở là cánh tay nối dài rất quan trọng”, ông Lâm nói.