Bộ GD-ĐT tổ chức 5 đoàn làm việc với các địa phương về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT

Các đoàn bao gồm: Đoàn do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn làm việc tại Hậu Giang và Quảng Ngãi; đoàn do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu làm việc tại Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc; đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn làm việc tại TPHCM và Long An, Cần Thơ; đoàn do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn kiểm tra tại Quảng Nam, Đà Nẵng; đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi làm trưởng đoàn kiểm tra tại Yên Bái, Lào Cai.

Ngày 11-6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Kim Chi cùng các thành viên đoàn công tác số 4 Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm việc về công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Lào Cai.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai Dương Bích Nguyệt, cho biết, năm nay, tổng số thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự thi tại tỉnh Lào Cai là 8.385 thí sinh, trong đó 323 thí sinh tự do, với 368 phòng thi tại 26 điểm thi trên toàn địa bàn. Dự kiến có khoảng 1.800 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và chất lượng, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác truyền thông theo kế hoạch các giai đoạn trước, trong và sau khi kỳ thi diễn ra nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Kim Chi đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại tỉnh Lào Cai. Đặc biệt là việc tỉnh đã nhận định được những khó khăn thực tế của địa phương mình để xây dựng nhiều phương án dự phòng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh.

Lào Cai là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, thường xảy ra thời tiết không thuận lợi. Do đó, Thứ trưởng lưu ý công tác phòng ngừa, đảm bảo những yếu tố bất thường xảy ra, thực hiện phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các thí sinh để kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.