Bộ GD-ĐT lên tiếng việc trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội không tuyển thí sinh thấp bé

Bộ GD-ĐT ngày 6-6 đã có văn bản gửi ĐH Quốc gia Hà Nội đề nghị bảo đảm các nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh.

Theo Bộ GD-ĐT, Bộ này đã nhận được kiến nghị của một số cá nhân và phản ánh trên một số phương tiện truyền thông về công tác xét tuyển đại học năm 2024 của Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, trong đó có một số tiêu chí và điều kiện xét tuyển liên quan đến đặc điểm cá nhân về chiều cao và thị lực.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 08 ngày 6-6-2022 ban hành Quy chế tuyển sinh, Bộ GD-ĐT đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Trường Quản trị và Kinh doanh nghiêm túc rà soát các tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 theo quy định tại Điều 4 về nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh của quy chế.

Trong đó, để bảo đảm công bằng đối với thí sinh về cơ hội dự tuyển, nhà trường phải tuân thủ và bảo đảm không để thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém.

Trước đó, thông tin Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội đưa ra điều kiện xét tuyển đối với thí sinh nữ phải cao từ 1m58, nam từ 1m65, thể lực tốt, thị giác tốt gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Thực tế, chỉ những ngành nghề đặc thù mới đặt ra điều kiện về hình thể khi tuyển sinh, như các trường công an, quân đội. Cụ thể, trường quân đội tuyển thí sinh nam cao từ 1m65 trở lên, thí sinh nữ cao 1m54 trở lên. Các trường công an tuyển thí sinh nam cao từ 1m64 và nữ cao từ 1m58.

Lý giải việc đưa ra tiêu chí xét tuyển đối với nữ cao từ 1m58, nam cao từ 1m65, đại diện nhà trường cho biết quy định xét tuyển của trường hướng tới mục tiêu đào tạo ra những nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành xuất sắc cho cả khu vực công và tư.

Điều 13 Luật Giáo dục, quy định học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.

Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm giáo dục hòa nhập, tạo điều kiện để người học phát huy tiềm năng, năng khiếu của mình.

Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho người học là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em, người học là người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật, người học thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập.