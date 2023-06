Bình Phước: Bắt giữ nhóm đối tượng truy sát hai thanh niên

Ngày 19/6, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Hoàng Nam (22 tuổi), Võ Trần Trung Nam (22 tuổi) và Nguyễn Tiến Công (19 tuổi); đồng thời tiếp nhận đầu thú đối với Nguyễn Duy Quyền (23 tuổi, cùng ngụ thị xã Phước Long) để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17/6, người dân địa phương phát hiện 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến Nguyễn Hoàng Tân (31 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) tử vong tại chỗ, Phùng Minh Mẫn (34 tuổi, cùng ngụ thị xã Phước Long) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra, truy xét các đối tượng.

Qua điều tra, xác định, tối 17/6, Phùng Minh Mẫn chạy xe máy chở Nguyễn Hoàng Tân phía sau, đi trên đường ĐT.759, hướng từ thành phố Đồng Xoài về thị xã Phước Long.

Đến đoạn thuộc khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình thì bị 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên chặn xe.

Sau đó, 4 thanh niên xuống xe và dùng hung khí lao vào đâm Tân và Mẫn. Tân bỏ chạy được một đoạn thì tử vong bên lề đường, còn Mẫn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua truy xét, lực lượng Công an xác định 4 đối tượng trên là những nghi can trực tiếp liên quan đến vụ án mạng nêu trên.

Sau hơn một ngày khẩn trương truy bắt, đến khoảng 6 giờ ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long, Công an thị xã Bình Long bắt giữ Hoàng Nam, Trung Nam và Tiến Công khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Riêng Nguyễn Duy Quyền đã ra cơ quan Công an đầu thú vào sáng 19/6.