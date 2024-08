Bình Định: Kỳ vọng thu hút dòng khách du lịch MICE từ chính sách mới

Tỉnh Bình Định thông qua chính sách hỗ trợ 50% chi phí tiền thuê hội trường, phòng họp, biểu diễn nghệ thuật truyền thống cho đoàn khách khi chọn tỉnh này tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch.

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ thu hút đoàn khách đến tỉnh Bình Định dự hội nghị, hội thảo (du lịch MICE), vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định thông qua.

Theo Nghị quyết, điều kiện để được hỗ trợ đoàn khách đến tỉnh Bình Định tham dự hội nghị, hội thảo có số lượng tối thiểu là 100 khách (không kể khách mời trong tỉnh); đồng thời đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách và việc hỗ trợ được thực hiện khi có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Cùng đó, tỉnh hỗ trợ chi phí tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ hội nghị, hội thảo; hỗ trợ 50% chi phí biểu diễn nghệ thuật truyền thống Bình Định do Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định thực hiện, nhưng không quá 8 triệu đồng/chương trình.

Chính sách góp phần định hướng phát triển du lịch Bình Định trở thành Trung tâm tổ chức các sự kiện trong và ngoài nước kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực miền Trung.

Đây cũng sẽ là yếu tố kích thích quan trọng và mang tính cạnh tranh cao để Quy Nhơn-Bình Định trở thành điểm ưu tiên lựa chọn của các cơ quan, đơn vị, đoàn khách tổ chức hội nghị, hội thảo; thúc đẩy dòng sản phẩm du lịch MICE phát triển, từng bước trở thành một trong những dòng sản phẩm du lịch chính của tỉnh Bình Định.

Một trong các mục tiêu xây dựng chính sách này là phấn đấu quý 4/2024, địa phương thu hút được 120 hội nghị, hội thảo, góp phần tăng tỷ lệ công suất khai thác phòng bình quân của khách sạn, khu nghỉ dưỡng vào thời gian này.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, Bình Định đã tổ chức hơn 132 hội nghị, hội thảo thu hút trên 30.700 lượt khách (riêng tháng 6 là 25 hội nghị, hội thảo với 6.260 lượt khách).

Bình Định có di sản văn hóa biển, đảo rất phong phú, đa dạng được hình thành từ đường bờ biển dài 134km.

Với vị trí địa lý thuận lợi khi nằm ở trung tâm của trục Bắc- Nam trên cả 3 tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không và 134km đường bờ biển, Bình Định nổi tiếng có nhiều bãi biển đẹp, nhiều điểm đến có sức hút với du khách như Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Khô, Cù Lao Xanh.

Bên cạnh đó, Bình Định có bề dày lịch sử với hệ thống di tích lịch sử phong phú, đây là tiền đề thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch.

Thời gian qua, tỉnh Bình Định tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư phát triển du lịch.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh liên kết với các tỉnh, thành phố, khu vực có thị trường khách du lịch tiềm năng, thuận lợi về đường bay, có sản phẩm du lịch kết nối, với mong muốn đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Bình Định, là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách du lịch để khẳng định thương hiệu “Du lịch Quy Nhơn-Bình Định: Thiên đường biển.”

Từ đầu năm đến nay, Bình Định tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham gia như sự kiện Amazing Binh Dinh Fest 2024; giải đấu Teqball quốc tế; lễ hội Tinh hoa đất biển Bình Định.

Cùng với đó, thành phố Quy Nhơn được vinh danh là thành phố du lịch sạch ASEAN, được coi là điểm cộng để các đoàn khách lựa chọn Bình Định làm nơi tổ chức các sự kiện gặp gỡ, hội nghị, hội thảo lớn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bình Định thu hút hơn gần 5,7 triệu lượt khách, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, khách quốc tế đạt 46.550 lượt, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch đạt 15 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Vietnam+