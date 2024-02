Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng hình người khác lên mạng để ''bốc phốt''

Ngày 2/2, Công an huyện Đức Trọng cho biết vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà P.T.T.Q (31 tuổi, ngụ xã Liên Hiệp) 7,5 triệu đồng vì hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Theo Công an huyện Đức Trọng, qua công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư liên quan đến an ninh mạng, ngày 25/1, Công an huyện đã mời làm việc với bà P.T.T.Q do đăng tải thông tin, hình ảnh của bà N.T.T (chủ cơ sở làm đẹp T.Y) lên mạng xã hội facebook sai sự thật.

Tại cơ quan Công an, bà Q. thừa nhận có sử dụng hình ảnh của bà T. nhưng chưa được sự đồng ý nhằm mục đích “bốc phốt” cơ sở làm đẹp của bà T. bằng cách bình luận vào một bài viết của bà T.T.H vào ngày 3/1.

Những bình luận của bà Q. đã tạo nên nhiều dư luận khác nhau, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở làm đẹp T.Y. Sau đó, bài viết trên đã được gỡ bỏ khỏi trang facebook.

Công an huyện đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà P.T.T.Q về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật và xử phạt 7,5 triệu đồng căn cứ theo Nghị định 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.