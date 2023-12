Bảo Lộc: Rộn ràng không khí Giáng sinh tại các xứ đạo

Cùng với đó, các nghi thức, nghi lễ và các chương trình văn nghệ được các giáo xứ, bà con giáo dân chuẩn bị chu đáo mang lại không khí rộn ràng, tấp nập mùa Noel.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, tại các xứ đạo ở TP Bảo Lộc như Lộc Thanh, Lộc Phát, Lộc Nga, Lộc Tiến hay Lộc Châu và nhà thờ Bảo Lộc… mọi người đều cảm nhận không khí Noel đang gõ cửa từng nhà. Hầu hết các cung đường, con hẻm tại các giáo xứ, xóm đạo đều được trang trí cây thông Noel, hang đá, tuần lộc, đèn ngôi sao với ánh điện lung linh, lộng lẫy, bừng sáng khi màn đêm buông xuống. Những ngày này, tiết trời tại Bảo Lộc về đêm cũng đang lạnh dần đã tạo thêm sự thi vị đầy thơ mộng của mùa Giáng sinh ở xứ trà, tơ.

Ghi nhận tại các nhà thờ, không khí hân hoan chào đón Giáng sinh đã tràn ngập, náo nức, hiện hữu trong từng cử chỉ, nét mặt của người dân các xứ đạo. Các bản Thánh ca tôn vinh, chúc tụng mùa Giáng sinh rộn ràng vang lên tạo không khí an lành, đầm ấm, vui tươi.

Linh mục Phan Đào Thục – Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo TP Bảo Lộc, Chánh xứ Giáo xứ Tân Bùi (xã Lộc Châu), cho biết: Giáng sinh là lễ quan trọng nhất trong năm của bà con giáo dân, nên mọi công việc tại nhà thờ đã được hoàn tất để phục vụ cho bà con cầu nguyện bày tỏ tình cảm, đức tin vào Chúa Giêsu.

Để bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh năm 2023 ấm áp, tình thân và ý nghĩa, Công an TP Bảo Lộc đang triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các giáo xứ; đồng thời, các địa phương cũng bố trí lực lượng trực tuần tra, kiểm soát phòng, chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn trộm cắp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối để bà con giáo dân yên tâm đón Giáng sinh.