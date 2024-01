Bảo Lộc: Kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh tự chế pháo nổ

Từ nhiều nguồn tin, cơ quan Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một nhóm học sinh mua các loại hóa chất, vật liệu nổ trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Ngày 22/1, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đã hoàn tất hồ sơ vụ việc để có hình thức xử lý, răn đe, giáo dục đối với một nhóm 4 học sinh cùng ngụ tại xã Đại Lào về hành vi chế tạo, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ trái phép.

Trước đó, thông qua nhiều nguồn tin, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với Công an xã Đại Lào kiểm tra phát hiện em P.H.P (14 tuổi) đang thực hiện hành vi chế tạo pháo nổ tại nhà. Làm việc với công an em P. thừa nhận đã rủ thêm 3 người bạn là T.D.H, L.N.T và L.V.M.T đều là học sinh THCS cùng ngụ tại xã Đại Lào đặt mua hóa chất trên mạng xã hội về chế tạo pháo nổ.

Sau khi mua được hóa chất, P. và những học sinh nói trên đã lên mạng internet xem công thức rồi tự phối trộn các loại hóa chất và sử dụng giấy cuốn thành pháo nổ để sử dụng.

Qua kiểm tra, cơ quan công đã phát hiện thu giữ 39 quả pháo nổ tự chế, hơn 1,3kg bộ đen cùng một số nguyên vật liệu, hóa chất khác mà em P.H.P đang tàng trữ tại nhà để cùng những người bạn của mình chế tạo pháo.

Làm việc với công an, em P.H.P và nhóm bạn của mình đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình khi sử dụng các loại hóa chất chế tạo pháo nổ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác; đồng thời, cam kết sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật và không tái phạm hành vi nói trên.

Công an TP Bảo Lộc khuyến cáo, hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.