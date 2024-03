Bảo Lâm: Bắt đối tượng trốn trại cai nghiện từ Sóc Trăng chạy lên Lâm Đồng

Sau khi trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở tỉnh Sóc Trăng, thanh niên chạy lên Lâm Đồng xin việc làm tưới cà phê thì bị công an bắt giữ.

Chiều 20/3, Công an huyện Bảo Lâm, cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ Trần Huơi Sà Hoanh (31 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Cụ thể, sáng cùng ngày, trong khi tuần tra kiểm soát trên Tỉnh lộ 725 qua địa bàn thị trấn Lộc Thắng, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bảo Lâm phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy vi phạm giao thông nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, 2 người này không mang giấy tờ tùy thân, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Một người khai tên là Trần Văn Út (tên cha của mình). Phát hiện nhiều nghi vấn, nên cơ quan công an đã mời 2 người này về làm việc.

Sau khi xác minh, Công an huyện Bảo Lâm đã xác định người khai tên Trần Văn Út chính là Trần Huơi Sà Hoanh. Hoanh là 1 trong số gần 200 học viên tổ chức đập phá cửa phòng ở và cửa khu quản lý học viên thuộc Cơ sở cai ma túy tỉnh Sóc Trăng rồi bỏ trốn tập thể.

Qua làm việc, Hoanh thừa nhận: Sau khi trốn khỏi Cơ sở cai ma túy tỉnh Sóc Trăng, Hoanh lên huyện Bảo Lâm tìm những chủ vườn cần thuê người tưới phê để xin việc. Khi vừa đến địa bàn huyện Bảo Lâm tì bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao Trần Huơi Sà Hoanh cho Công an tỉnh Sóc Trang xử lý theo thẩm quyền.