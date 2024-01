Bảo Lâm: Bắt đối tượng tháo dỡ nhà dân bán sắt vụn sau 8 tháng lẩn trốn

Sau 8 tháng dỡ trộm nhà của người khác đem bán sắt vụn gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 200 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương, Trần Ngọc Bảo Phương đã bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ.

Ngày 1/1/2024, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Bảo Phương (40 tuổi, ngụ tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Cách đây 8 tháng, vào cuối tháng 4/2023, Công an xã Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm) nhận được trình báo của bà Tô Thị Xuân Thu (40 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) về việc căn nhà cấp 4 của gia đình bà tại Thôn 1 (xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm) bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều đồ đạc; không những vậy, căn nhà của gia đình bà Thu còn bị đập phá và dỡ bỏ lấy đi tất cả các tài sản có giá trị.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lộc Lâm có mặt tại hiện trường xác minh và ghi nhận vụ việc toàn bộ vụ việc. Qua ghi nhận, toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ bằng khung sắt bọc tôn, phần mái nhà và mái chuồng trại chăn nuôi của gia đình bà Thu đã bị tháo dỡ; một số đoạn tường cấp 4 căn nhà cũng bị đập bể hư hỏng. Sau đó, Công an xã Lộc Lâm chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bảo Lâm để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và mất nhiều thời gian đấu tranh, thu thập các tài liệu liên quan, Công an huyện Bảo Lâm xác định Trần Ngọc Bảo Phương là đối tượng tình nghi nên đã triệu tập lên làm việc. Tuy nhiên, Phương đã nhanh chóng bỏ trốn không có mặt theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra.

Sau nhiều tháng bỏ trốn, vào cuối tháng 12/2023, Phương đã bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ khẩn cấp khi có mặt tại địa phương. Được biết, Phương là đối tượng có 2 tiền án về tội danh “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Bảo Phương khai nhận: Trong quá trình sinh sống tại địa phương, phát hiện căn nhà của bà Thu ở khu vực ít người qua lại và không có ai trông nom nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vào giữa tháng 4/2023, Phương gọi điện thoại cho ông N.V.S - kinh doanh phế liệu tại xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh) nói rằng mình được chủ căn nhà nhờ bán các tài sản (tôn sắt, cửa sắt, cọc sắt…) với giá 20 triệu đồng.

Vì tin lời Phương, ông S. cùng người nhà theo chỉ dẫn của của đối tượng đã đến căn nhà của bà Thu để xem và mua phế liệu. Tại đây, Phương và ông S. chốt giá căn nhà là 16 triệu đồng. Ông S. trả tiền và tiến hành tháo dỡ tài sản đưa về bãi phế liệu của mình tại huyện Đạ Tẻh.