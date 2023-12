Ăn chặn tiền mai táng, 2 cán bộ lãnh án

Ngày 19-12, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 cựu cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông vì đã ăn chặn tiền của đối tượng chính sách. Theo đó, bà Đinh Thị Liên (SN 1980, cựu thủ quỹ) lãnh 10 năm tù về tội "Tham ô tài sản"; ông Lê Trung Thành (SN 1975, cựu trưởng phòng) 3 năm tù về tội"Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo HĐXX, trong khoảng thời gian từ ngày 3-5-2013 đến tháng 11-2013, bà Liên là thủ quỹ, được giao nhiệm vụ trực tiếp chi trả các khoản như: tiền trợ cấp mai táng phí; tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng… cho đối tượng chính sách. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ kho bạc, bà Liên không nhập quỹ cơ quan, không chi trả cho các đối tượng chính sách.

Bà Liên đã hợp thức bằng việc ký giả tên, điểm chỉ giả dấu vân tay của các đối tượng chính sách vào mục người nhận tiền trong danh sách nhận tiền. Sau đó, bà Liên đưa danh sách này cho kế toán đơn vị hoàn thiện rồi trình cho ông Lê Trung Thành là trưởng phòng phê duyệt để thanh toán với tổng số tiền trên 670 triệu đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bà Liên không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mà cho rằng khoản tiền nêu trên đã chi sử dụng vào công việc chung của cơ quan, theo sự chỉ đạo của ông Thành.

Tuy nhiên, kết quả điều tra không có cơ sở xác định bà Liên đã sử dụng khoản tiền này chi cho công việc chung cơ quan mà chiếm đoạt.

Còn ông Lê Trung Thành, từ tháng 6-2010 đến tháng 11-2013, với chức trách là Trưởng phòng Lao động – Thương binh – Xã hội đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính; chỉ đạo chi nhiều khoản tiền không được bố trí nguồn…dẫn đến không quản lý được các nguồn tiền thu, chi của đơn vị, gây thất thoát tiền chính sách người có công với tổng số tiền trên 940 triệu đồng.

Hành vi nêu trên của ông Lê Trung Thành đã đủ yếu tố cấu thành tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nhiều năm điều tra việc ăn chặn

Từ năm 2014, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đinh Thị Liên về tội "Tham ô tài sản". Trong năm này, cơ quan công an cũng khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Lê Trung Thành đến năm 2018, mới bị khởi tố về tội danh trên. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, cả hai đã được đình chỉ điều tra.

Cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT đã phục hồi điều tra các vụ án, phục hồi điều tra các bị can trên; sau đó, nhập 2 vụ án trên thành một. Đến tháng 6-2023, Cơ quan CSĐT mới có kết luận chính thức vụ việc.