Tin liên quan Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai khởi động Giải chạy Vì tương lai xanh

Sẵn sàng đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế

Từ khi thành lập đến nay, quan điểm xuyên suốt của Agribank Đông Gia Lai là lấy khách hàng làm trung tâm trong hoạt động ngân hàng, ưu tiên vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất, phát huy vai trò, hiệu quả vốn tín dụng là bệ đỡ cho nền kinh tế. Trên tinh thần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, dự báo, phân tích và đo lường khả năng hấp thu vốn của nền kinh tế, Chi nhánh đã linh động thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, sàng lọc, ưu tiên vốn cho các dự án mang tính khả thi.

Song song với việc củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với đối tác truyền thống, khách hàng lâu năm, Chi nhánh chủ động chọn lọc và thu hút khách hàng mới tiềm năng, khách hàng tốt thông qua ký kết thỏa thuận hợp tác nhiều mặt, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Không chỉ phát huy vai trò chủ đạo dẫn đầu thị trường tam nông, Chi nhánh còn tập trung tạo điều kiện hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô lớn phát triển thành doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp mới thành lập, nâng dần tỷ trọng cho vay doanh nghiệp lên hơn 23%/tổng dư nợ, tăng tỷ trọng cho vay trung hạn, dài hạn nhằm đảm bảo mục tiêu cân đối tài chính và kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nói về vai trò đồng hành xuyên suốt của Agribank Đông Gia Lai đối với sự phát triển doanh nghiệp, ông Trần Ngọc Trương-Giám đốc Nhà máy Sản xuất vật liệu xây dựng Ngọc Anh Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) cho biết: “Doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, cầu đường và hiện đang mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất bê tông nhẹ, gạch không nung, cống ly tâm. Trong quá trình doanh nghiệp phát triển, mở rộng quy mô nhà xưởng, đầu tư hệ thống điện mặt trời phục vụ sản xuất và nhập khẩu trang-thiết bị máy móc chuyên dùng sản xuất bê tông nhẹ đều nhận được sự hỗ trợ tích cực của Agribank Đông Gia Lai. Không chỉ được đáp ứng tốt nhu cầu vốn trung hạn, dài hạn, doanh nghiệp còn được bổ sung vốn lưu động để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất. Nguồn vốn giải ngân nhanh giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh”.

Cũng với vai trò bệ đỡ từ nguồn vốn tín dụng của Agribank Đông Gia Lai, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Song Nguyên Gia Lai (Khu Công nghiệp Diên Phú, TP. Pleiku) tiếp tục có đà tăng trưởng thuận lợi, phát sinh nhiều đơn hàng hợp đồng trong và ngoài tỉnh sau thời gian trầm lắng vì ảnh hưởng dịch bệnh.

Ông Phạm Tiến Dũng-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Song Nguyên Gia Lai-thông tin: “Trước đây, quy mô hoạt động của chúng tôi chỉ gói gọn trong một xưởng cơ khí nhỏ. Đến năm 2020, chúng tôi đã đầu tư xây dựng nhà xưởng quy mô lớn hơn. Đặc thù hoạt động sản xuất chuyên về kết cấu thép đòi hỏi phải có sự đầu tư bài bản hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ chuyên dùng để làm ra các sản phẩm đảm bảo độ chính xác cao. Vì vậy, chúng tôi mạnh dạn đầu tư máy cắt CNC tự động nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các đơn hàng lớn trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông, thủy điện, thủy lợi. Hiện nay, hoạt động của doanh nghiệp có sự tăng trưởng tích cực về quy mô, doanh thu, uy tín, chất lượng được khẳng định trên thị trường. Đạt được kết quả này cũng là nhờ sự hỗ trợ tích cực từ nguồn vốn tín dụng của Agribank Đông Gia Lai”.

Trong hơn 6 năm hoạt động, Agribank Đông Gia Lai luôn có sự thích ứng chủ động, linh hoạt trong điều hành kế hoạch kinh doanh, phù hợp sát sao với diễn biến thị trường và khả năng hấp thu vốn của nền kinh tế. Ở mỗi thời điểm khác nhau, chiến lược kinh doanh của Chi nhánh có sự điều chỉnh từ tăng trưởng bứt phá đến ổn định quy mô, giữ vững chất lượng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với định hướng chỉ đạo của ngành Ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng.

Giai đoạn 2016-2022, các chỉ tiêu kinh doanh của Chi nhánh đều có sự tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, thương hiệu Agribank và uy tín đối với khách hàng, cấp ủy và chính quyền địa phương ngày càng được nâng lên. Nếu như ở thời điểm tháng 11-2016, tổng dư nợ của Chi nhánh là 6.803 tỷ đồng, huy động vốn 3.732 tỷ đồng thì đến cuối năm 2022, tổng dư nợ đạt 10.756 tỷ đồng, huy động vốn đạt 7.370 tỷ đồng, thu dịch vụ thực hiện từ 20,7 tỷ đồng tăng lên 41,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ. Giai đoạn 2016-2022, tăng trưởng bình quân dư nợ tín dụng là 10%/năm, tăng trưởng bình quân huy động vốn 16%/năm.

Tăng tốc phủ sóng dịch vụ ngân hàng hiện đại

Trong bối cảnh mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại ngày càng gia tăng mạnh mẽ, xu thế dịch chuyển từ mô hình ngân hàng truyền thống sang ngân hàng tự động, ngân hàng số đang diễn ra không ngừng, Agribank Đông Gia Lai quyết định bứt phá tăng tốc phát triển dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán, sản phẩm dịch vụ ngân hàng ứng dụng công nghệ cao.

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đa dạng phương thức thanh toán, Chi nhánh đã triển khai phủ sóng dịch vụ thanh toán bằng cách quét mã VietQR. Đây là tính năng mới được triển khai trên ứng dụng ngân hàng số Agribank E-Mobile Banking giúp cho việc chuyển tiền, thanh toán trở nên dễ dàng, nhanh chóng. Người dùng có thể tự khởi tạo mã thanh toán QR và lưu lại mọi giao dịch. Dịch vụ thanh toán qua VietQR giúp khách hàng dễ dàng thanh toán và nhận tiền mà không cần phải nhớ số tài khoản, tên tài khoản. Hiện nay, mã VietQR của Agribank đã liên kết với hơn 40 ngân hàng thương mại, khách hàng của bất kỳ tổ chức tín dụng nào cũng có thể thanh toán, chuyển khoản nhanh chóng và hoàn toàn không mất phí.

Ông Hoàng Trung Hiếu-Chủ hệ thống Nhà sách Vạn Trí Gia Lai (95 Lê Lợi, TP. Pleiku) bày tỏ: “Từ thực tế hoạt động kinh doanh của nhà sách, chúng tôi nhận thấy nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng ngày càng gia tăng, nhất là lượng khách hàng trẻ, khách hàng doanh nghiệp, văn phòng. Do đó, chúng tôi đã chủ động sử dụng phương thức thanh toán qua mã VietQR, POS đều do Agribank Đông Gia Lai cung cấp dịch vụ. Doanh số thanh toán phát sinh rất khả quan cho thấy thanh toán quét mã VietQR đáp ứng tốt nhu cầu thiết thực của khách hàng, rất thuận tiện, nhanh chóng”.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, đến cuối năm 2022, Chi nhánh đã hoàn thành trao 1.500 mã VietQR cho khách hàng là hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Kết quả này cho thấy, việc chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đang có sự chuyển biến tích cực, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán qua VietQR đạt 5.000 đơn vị trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh: “Thời gian qua, Agribank Đông Gia Lai luôn khẳng định vị thế trên địa bàn, được khách hàng đánh giá cao về uy tín và chất lượng phục vụ. Đồng thời, luôn khẳng định tinh thần trách nhiệm cao trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Gắn với xu hướng hiện đại hóa, tự động hóa hoạt động ngân hàng đến tận địa bàn nông nghiệp, nông thôn, Agribank Đông Gia Lai được ghi nhận là một trong số ít ngân hàng tiên phong đưa vào vận hành máy Auto Bank CDM công nghệ mới nhất của Nhật Bản, thay thế dần các dòng máy ATM thế hệ cũ.

Thông qua việc đầu tư chuyển đổi và đưa vào vận hành máy CDM, Agribank mong muốn đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ, cung cấp các sản phẩm, tiện ích dịch vụ đi kèm cho khách hàng khi mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng.

Ông Nguyễn Đăng Luân (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) cho hay: “Trước đây, mọi giao dịch như nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mở sổ tiết kiệm, tôi đều phải đến thực hiện tại ngân hàng. Bây giờ, tôi có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên máy chỉ với vài thao tác đơn giản. Tôi được biết máy này có tính năng lưu trữ lịch sử giao dịch tự động nữa nên rất yên tâm”. Hiện nay, Agribank Đông Gia Lai đã đưa vào vận hành 7 máy CDM tại TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện Ia Grai, Kbang, Đak Đoa, Kông Chro, Mang Yang.

Từ kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2022, Agribank Đông Gia Lai đã có sự bứt phá mạnh mẽ về quy mô hoạt động, khẳng định sự lớn mạnh về tầm vóc thương hiệu, mức độ phủ sóng vốn tín dụng đối với nền kinh tế. Thông qua đó, Chi nhánh đã chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng bằng những chương trình, hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn.

Hơn 6 năm qua, Chi nhánh đã tài trợ hơn 23 tỷ đồng để trao tặng 5.153 suất học bổng, xây dựng trường học trị giá 5 tỷ đồng, trao tặng 3 xe cứu thương với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng, xây mới 209 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, tài trợ kinh phí phòng-chống dịch và tặng đồ bảo hộ y tế, máy đo thân nhiệt, sửa chữa nhà ở...

Sự lớn mạnh về tầm vóc, vững vàng về nội lực là điều có thể thấy rõ qua từng chặng đường phát triển của Agribank Đông Gia Lai. Bàn về định hướng phát triển mang tính chiến lược lâu dài, ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Chi nhánh-khẳng định: “Năm 2023, Agribank Đông Gia Lai đề ra mục tiêu định hướng tăng trưởng bền vững quy mô kinh doanh, chú trọng lĩnh vực dịch vụ và tài chính. Chi nhánh giữ quan điểm xuyên suốt là tăng trưởng thận trọng, sẵn sàng đối mặt với những thách thức, khó khăn đã được dự báo trong năm nay. Đồng thời, luôn chủ động cân đối nguồn vốn để cho vay, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú trọng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm gần 80% dư nợ với 39 ngàn hộ nông dân đang vay vốn. Song song với hoạt động ngân hàng truyền thống, Agribank Đông Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng, đưa dịch vụ ngân hàng đến từng ngõ ngách phục vụ đời sống người dân tại thị trường nông thôn”.