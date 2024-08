18 hộ dân ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Tại buổi lễ, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải đã tuyên truyền các hộ dân có phương tiện thủy ở xã Ia Khai chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy, gồm: kiểm tra xung quanh trước khi khởi động phương tiện, yêu cầu hành khách không đứng hoặc đi lại trên phương tiện khi tham gia giao thông, mặc áo phao, không chở người và phương tiện quá tải trọng…

Tiếp đó, 18 hộ gia đình có phương tiện thủy vận tải hành khách ở xã Ia Khai tham gia ký kết chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy. Nhân dịp này, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải tặng 180 áo phao cho các hộ dân có phương tiện giao thông đường thủy trên địa bàn xã Ia Khai.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Khai Nguyễn Mai Lương cho biết: Trên địa bàn xã có 18 phương tiện thủy vận tải hành khách, 184 thuyền và có 20 km đường thủy. Người dân trong xã sử dụng các phương tiện thủy nội địa để đi làm rẫy ở địa phận xã Ia Tơi (huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) và chở du khách tham quan thắng cảnh đẹp trên địa bàn xã. Thời gian qua, Sở GT-VT đã quan tâm hỗ trợ hàng trăm áo pháo cứu sinh, triển khai nhiều buổi tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cho người dân trên địa bàn xã, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông đường thủy. Ủy ban nhân dân xã cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông nhưng do số phương tiện đông, tỷ lệ người dân chưa có giấy phép điều khiển phương tiện thủy nội địa còn cao nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. "Chúng tôi đã có kiến nghị cấp trên đầu tư kinh phí xây dựng 1 cây cầu dân sinh nối từ bến đò A Sanh (xã Ia Khai) sang Nông trường 4 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân (tỉnh Kon Tum) để giúp cho việc đi lại, thông thương hàng hóa của người dân, giảm nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy"-bà Nguyễn Mai Lương nêu.