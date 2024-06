Xác định được 13 đội tuyển vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 châu Á

Sau loạt trận thứ 5, khu vực châu Á đã chính thức xác định được 13 đội tuyển xuất sắc góp mặt ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Những đội tuyển đã vượt qua vòng loại thứ 2

6 đội tuyển mới nhất giành quyền đi tiếp gồm có Hàn Quốc (bảng C), Oman (bảng D), Saudi Arabia và Jordan (bảng G), Bahrain (bảng H), Palestine (bảng I).

Trước đó, những cái tên vượt qua vòng loại thứ hai sớm hai lượt trận gồm có Qatar (bảng A), Nhật Bản (bảng B), Iran, Uzbekistan (bảng E), Iraq (bảng F), UAE (bảng H) và Australia (bảng I).

Những cái tên đã thẳng tiến vào vòng ba này không quá gây bất ngờ khi các đội bóng này đều được đánh giá cao hơn so với các đối thủ của mình.

Trong số này, các đội gồm Nhật Bản, Iraq, UAE và Australia vẫn đang thể hiện phong độ đáng sợ của mình với thành tích toàn thắng cả 5 trận đấu đã qua.

Tại bảng C, Hàn Quốc tỏ ra vượt trội so với phần còn lại, và minh chứng rõ nhất chính là việc họ không quá khó khăn để chiến thắng 7-0 trên sân của Singapore ở loạt trận ngày 6/6.

Tại bảng D, Oman dù có thời điểm gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng cũng khẳng định sức mạnh của mình để giành tấm vé đầu tiên của bảng đấu.

Ở loạt trận thứ 5, Oman thắng nhẹ nhàng Đài Bắc Trung Hoa 3-0 để có được 12 điểm, bỏ xa Malaysia đến 5 điểm trong bối cách vòng loại thứ 2 chỉ còn đúng một lượt đấu.

Tại bảng G, Saudi Arabia và Jordan cùng có được chiến thắng 3-0 ở lượt trận thứ 5, qua đó giành hai tấm vé đại diện bảng đấu này giành quyền đi tiếp.

Bảng H cũng đã ngã ngũ với việc Bahrain theo chân Đội tuyển UAE (15 điểm tuyệt đối) tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Bahrain hoàn thành mục tiêu đi tiếp sau khi có chiến thắng vừa đủ 0-0 trước đối thủ cạnh tranh Yemen ở lượt trận thứ 5.

Bảng I cũng xác định được hai đội bóng đi tiếp là Australia và Palestine.

Chưa có đội bóng Đông Nam Á nào đi tiếp

13 đội tuyển đã giành quyền vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, nhưng chưa có bất cứ đội bóng nào của Đông Nam Á góp mặt.

Myanmar, Singapore và Philipines là các đội đã chính thức bị loại khỏi sân chơi này do thành tích kém cỏi - cùng chỉ giành được đúng 1 điểm sau 5 lượt trận.

Malaysia (bảng D) có khởi đầu vô cùng hoàn hảo khi giành hai chiến thắng liên tiếp trước Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa diễn ra vào tháng 11/2023.

Tuy nhiên, Đội tuyển Malaysia đã nhanh chóng trở lại mặt đất với hai thất bại liên tiếp trước Oman và mới nhất là trận hòa 1-1 thất vọng trước Kyrgyzstan trong trận chiến mang tính "sinh tử."

Chỉ có 7 điểm trong tay, Malaysia xếp thứ ba với ba điểm ít hơn so với đối thủ cạnh tranh Kyrgyzstan, nhưng sẽ rất khó để đại diện Đông Nam Á có thể làm nên bất ngờ.

Thái Lan (bảng C) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Trung Quốc ở lượt trận thứ 5.

Đội tuyển Thái Lan hiện đang có 5 điểm, xếp thứ ba bảng C với 3 điểm ít hơn so với Trung Quốc và có hiệu số bàn thắng bại kém hơn (-2 so với +1).

Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa vàng có lợi thế ở lượt cuối khi chỉ phải đối thủ yếu nhất bảng đấu là SIngapore, trong khi Trung Quốc làm khách trên sân của Hàn Quốc.

Đội tuyển Thái Lan sẽ giành quyền đi tiếp nếu như thắng đậm Singapore trong trường hợp Trung Quốc nhận thất bại trước đội bóng xứ Kim chi.

Tại bảng F, Đội tuyển Việt Nam và Indonesia đang cạnh tranh tấm vé còn lại giành quyền vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ở lượt trận thứ 5, Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Philippines nhờ các bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh (cú đúp) và Phạm Tuấn Hải.

Trong khi đó, ở trận đấu tại Bung Karno, Đội tuyển Indonesia nhận thất bại 0-2 trước Đội tuyển Iraq, bởi các pha lập công của Aymen Hussein và Abdulla Jassim Ali.

Với kết quả này, Indonesia vẫn đang xếp thứ 2 bảng F với 7 điểm (hiệu số -2), trong khi Đội tuyển Việt Nam đã có 6 điểm (-2).

Với khoảng cách này, Tuyển Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp nếu thắng ở lượt cuối trước Iraq, trong khi Indonesia không thể đánh bại Philippines.