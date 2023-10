Vụ Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Phạt tù hai cựu Tổng Giám đốc VEC

(GLO)-Ngày 26-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Tám (SN 1980) và tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Thanh (SN 1971, cùng trú tại phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm .

(GLO)-Sáng 26-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông năm 2023. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và phát biểu với lễ khai mạc Hội thi.