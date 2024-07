Theo đó, sau khi công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương năm học 2024-2025, Hội đồng thi Sở GD-ĐT đã tiếp nhận đơn yêu cầu phúc khảo của 66 thí sinh với 140 bài thi ở tất cả các môn chuyên và không chuyên.

Công tác chấm phúc khảo được triển khai theo đúng quy định và hoàn tất vào ngày 5-7, đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo danh sách chính thức được công bố, các thí sinh đạt thủ khoa đầu vào các lớp chuyên gồm: Nguyễn Lê Dương (chuyên Toán)-cựu học sinh Trường THCS Tôn Đức Thắng (TP. Pleiku) với 46,6 điểm; Lê Trần Minh Khôi (chuyên Hóa học)-cựu học sinh Trường THCS Trần Phú (TP. Pleiku) với 45,6 điểm; Nguyễn Phạm An Bình (chuyên Tiếng Anh)-cựu học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (TP. Pleiku) với 45,1 điểm; Lê Bảo Liêm (chuyên Vật lí)-cựu học sinh Trường THCS Chu Văn An (huyện Đak Pơ) với 43,7 điểm; Trần Diễm Quỳnh (chuyên Ngữ văn)-cựu học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (TP. Pleiku) với tổng điểm xét tuyển là 43,55 điểm; Nguyễn Võ An Nhi (chuyên Lịch sử)-cựu học sinh Trường THCS Trưng Vương (TP. Pleiku) với 41,5 điểm; Đỗ Minh Hoàng (chuyên Địa lí)-cựu học sinh Trường THCS Tôn Đức Thắng (TP. Pleiku) với 40,45 điểm; Nguyễn Hoài Mộc Miên (chuyên Sinh học)-cựu học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) với 38,9 điểm và Nguyễn Nhật Hải Đăng (chuyên Tin học)-cựu học sinh Trường THCS thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) với 38,75 điểm.

Được biết, năm học 2024-2025, Trường THPT chuyên Hùng Vương tuyển sinh 13 lớp 10 chuyên với 455 chỉ tiêu. Trong đó, chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Hóa học tuyển sinh 2 lớp/môn; chuyên Vật lí, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lí tuyển sinh 1 lớp/môn (mỗi lớp không quá 35 học sinh).

Xem danh sách chuyên Ngữ văn

Xem danh sách chuyên Toán

Xem danh sách chuyên Tiếng Anh

Xem danh sách chuyên Vật lí

Xem danh sách chuyên Hóa học

Xem danh sách chuyên Sinh học

Xem danh sách chuyên Lịch sử

Xem danh sách chuyên Địa lí

Xem danh sách chuyên Tin học