Trải nghiệm bên trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới trị giá 2 tỉ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

Icon of the Seas, Biểu tượng của Biển cả, có chiều dài 365m và hiện là du thuyền lớn nhất thế giới, dài hơn khoảng 3m so với tàu giữ danh hiệu trước đây - Harmony of the Seas.