Ngày 3-1, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và nỗ lực cao của cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra. Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh. Cùng với đó, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, tăng cường lực lượng quản lý đối tượng, phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, FULRO lưu vong. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc, các sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa được tổ chức trên địa bàn.

Công an tỉnh đã phát huy vai trò của cơ quan thường trực phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ban hành trên 350 văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để xảy ra tội phạm có tổ chức lộng hành, theo kiểu “xã hội đen”, không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội, băng nhóm tội phạm phức tạp gây dư luận xấu trong Nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, tham nhũng, chức vụ. Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng- chống tham nhũng tiêu cực được lực lượng công an điều tra, làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận bức xúc, tích cực thu hồi tài sản bị chiếm. Triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; ngăn chặn ma túy từ xa, từ bên ngoài, ma túy thẩm lậu vào địa bàn; chủ động rà soát, đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đến nay, đã hoàn thành công tác cấp thẻ căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện; tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử đạt trên 99,2% yêu cầu. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, xuyên suốt; quyết liệt ra quân xử lý nghiêm vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, chú trọng xử lý các nhóm chuyên đề, như: nồng độ cồn, ma túy, quá tải, cơi nới, vi phạm tốc độ. Bước đầu đã thay đổi nhận thức và hành động của một số cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông. Nhờ đó, tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 chỉ số so với năm 2022 (giảm 1,916% về số vụ; giảm 14,52% số người chết, giảm 8,04% số người bị thương).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo “đúng” và “trúng” tình hình; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề cơ bản, quan trọng để bảo đảm an ninh trật tự. Công an tỉnh hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Về nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, Công an tỉnh cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình, phát hiện từ sớm các yếu tố phức tạp để xử lý. Làm tốt công tác dân vận đi đôi với đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn. Tập trung củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh phải luôn giữ vững đoàn kết thống nhất; chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Đảng ủy theo quy chế; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

GI

Dịp này, Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ” quốc năm 2023; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 323 tập thể đạt các danh hiệu đơn vị tiên tiến, đơn vị quyết thắng và 2.546 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, lao động tiên tiến.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng các đại biểu đã tham quan Nhà truyền thống Công an tỉnh.