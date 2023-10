Tin tức sáng 8-10: Học sinh Gia Lai thích thú với trải nghiệm làm lính cứu hỏa

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Học sinh Gia Lai thích thú với trải nghiệm làm lính cứu hỏa; Truyền thông về làm mẹ an toàn cho gần 200 phụ nữ huyện Đak Pơ; An Khê hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng trụ sở Công an xã; Cần nhân rộng chợ bảo đảm an toàn thực phẩm; Trên 1 tỷ đồng tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023; Chư Pưh xử phạt một cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sau khi báo nêu.