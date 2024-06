Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đề thi, bài thi được bảo quản ra sao ?

Hôm nay 27.6, thí sinh (TS) chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với bài thi đầu tiên là môn ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), thời gian làm bài từ 7 giờ 35 phút. Đây cũng là bài thi duy nhất theo hình thức tự luận trong kỳ thi này. Buổi chiều từ 14 giờ 30, TS làm bài thi môn toán (thời gian 90 phút) với hình thức trắc nghiệm.

TRÁNH TÌNH HUỐNG THI MÔN VĂN LẠI LẤY ĐỀ MÔN TOÁN

Đề thi là tài liệu tối mật trước giờ thi nên việc vận chuyển, bảo quản được đặc biệt coi trọng. Tại Hà Nội, khi đi kiểm tra một số điểm thi, Ban chỉ đạo thi TP nhận thấy có điểm thi chỉ bố trí một tủ 2 cánh đựng đề thi, nên đã nhắc nhở phải bố trí tủ đựng đề thi, bài thi có nhiều ngăn riêng biệt ứng với mỗi môn thi. Điều này nhằm tránh tình trạng nhầm lẫn giữa các môn thi, ví dụ thi môn văn lại lấy túi đề thi môn toán....

Với quy mô TS đăng ký dự thi lớn nhất trong các địa phương và chiếm 1/10 tổng số TS đăng ký dự thi của cả nước, Ban chỉ đạo thi các cấp của TP.Hà Nội ưu tiên cao nhất các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Hôm qua 26.6, Ban vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi Hà Nội đã hoàn tất việc bàn giao đề thi tới các điểm thi. Phương án vận chuyển, bàn giao đề thi được xây dựng, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế và tuyệt đối bảo mật, có sự giám sát của lực lượng công an.

Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm), cho biết tại điểm thi này, khâu bảo quản đề thi, bài thi được đặc biệt coi trọng, bảo đảm yêu cầu tủ đựng đề thi và tủ đựng bài thi riêng biệt. Mỗi tủ đều có các ngăn riêng để chứa đề thi, bài thi cho từng buổi thi; có nhãn ghi rõ thông tin ngăn, tủ đựng đề thi, bài thi của từng buổi để tránh nhầm lẫn.

Bà Nguyễn Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT của TP, cho biết các đoàn kiểm tra của TP đã kiểm tra thường xuyên và đột xuất các khâu trong kỳ thi, trong đó có nơi bảo quản đề thi, bài thi.

Theo bà Hà, Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu an toàn tuyệt đối trong việc bảo quản đề thi tại các điểm thi, không chỉ trong phòng chứa đề thi mà còn cả khu vực xung quanh. Tất cả những vật dụng không liên quan đến việc bảo quản đề thi, bài thi đều phải di chuyển ra ngoài khu vực này.

Với các tỉnh miền núi, việc vận chuyển, bảo quản đề thi lại có đặc thù riêng vì có thể có tình huống phát sinh về khó khăn trên đường đi (sạt lở, lũ lụt)… Ông Đỗ Minh Tâm, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Yên Bái, cho biết: Ban vận chuyển và bàn giao đề thi gồm 17 cán bộ trong đó trưởng ban là phó giám đốc sở GD-ĐT. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã điều động 4 xe chuyên dùng của Công an tỉnh Yên Bái tham gia công tác vận chuyển đề thi; thực hiện bàn giao đề thi tới điểm thi một lần toàn bộ đề thi về các điểm thi.

Cũng theo ông Tâm, Ban vận chuyển, bàn giao đề thi đã xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết việc vận chuyển, bàn giao đề thi đến các điểm thi, các phương án dự phòng khi gặp các tình huống bão lũ, sạt lở.

Bộ GD-ĐT quy định: Khu vực bảo quản đề thi phải có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày và bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; có một phó trưởng điểm thi là người của trường phổ thông không có TS dự thi tại điểm thi trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi.

KHÔNG ĐỂ MẤT BÀI THI CỦA THÍ SINH

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhấn mạnh: "Công tác bảo quản đề thi, bài thi cực kỳ quan trọng. Khâu này có quy trình, có bảo mật, có lực lượng tham gia rõ ràng. Quá trình vận chuyển đã an toàn, chuyển về các hội đồng thi, điểm thi phải hết sức kỹ lưỡng, chu đáo. Trong khâu này, một cá nhân có thể là tác nhân ảnh hưởng tác động đến cả kỳ thi nên phải đảm bảo tuyệt đối an toàn".

Nhắc đến tầm quan trọng trong việc bảo quản bài thi của TS, ông Thưởng cho rằng trong thi cử, nếu để mất bài thi của một TS thôi cũng không cách nào bù đắp và "giúp nhau" được.

Năm nay, trong thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT cũng quy định rõ khâu bảo quản bài thi của TS. Cụ thể: "Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi, tủ, thùng hoặc các vật dụng chứa túi bài thi phải an toàn, chắc chắn, phải được khóa và niêm phong, trên nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của người giữ chìa khóa, lãnh đạo ban chấm thi và công an. Chìa khóa cửa các phòng chứa bài thi do lãnh đạo các ban chấm thi giữ.

Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận, nơi thực hiện nhiệm vụ của ban thư ký hội đồng thi và tổ thư ký ban chấm thi trắc nghiệm tại khu vực chấm thi phải có các thiết bị phòng chống cháy, nổ; có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an bảo vệ, giám sát liên tục 24 giờ/ngày. Khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi và tủ, thùng hoặc các vật dụng chứa túi bài thi phải có sự chứng kiến của lãnh đạo ban chấm thi, thư ký, công an và ghi nhật ký đầy đủ".

Gần 99% thí sinh làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cả nước có tổng số TS đăng ký dự thi là 1.071.393. Tổng hợp của Bộ GD-ĐT cho biết, kết thúc buổi làm thủ tục đăng ký dự thi chiều 26.6, cả nước có tổng số 1.060.356 TS đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,96%. Tổng số TS không đến làm thủ tục dự thi là 11.037, chiếm tỷ lệ 1,04%. Theo Bộ GD-ĐT, những TS chưa đến làm thủ tục có thể tiếp tục công việc này vào đầu buổi sáng 27.6.