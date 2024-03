Thí sinh Nguyễn Cao Nguyên đạt giải nhất

Theo đó, cuộc thi đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Tại kỳ thi thứ nhất đã có 95.224 lượt thí sinh của 63/63 tỉnh, thành trong cả nước tham gia thi; trong đó, tỉnh Gia Lai có 44.348 lượt thí sinh dự thi.

Ban Tổ chức đã xét công nhận 16 giải cho các thí sinh có kết quả thi xuất sắc nhất; trong đó, thí sinh Nguyễn Cao Nguyên-cán bộ Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đạt giải nhất; 2 giải nhì thuộc về thí sinh Hồ Thị Thanh Phương-cán bộ Phòng PA08 và Nguyễn Trung Kiên-cán bộ Phòng PA01 (cùng thuộc Công an tỉnh Gia Lai); 3 giải ba thuộc về các thí sinh: Phan Huy Hoàng-cán bộ Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Hải Đăng (ngõ 42 Triều Khúc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội); Lê Tuyết Hoa-Trường Đại học An ninh nhân dân TP. Hồ Chí Minh; và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh dự thi.

Kỳ thi lần thứ hai, Cuộc thi bắt đầu từ lúc 9 giờ 00 phút ngày 11-3 và kết thúc vào 16 giờ 00 phút ngày 15-3-2024 tại địa chỉ: https://thongtintuyengiao.gialai.org.vn/Cuoc-thi-BTG/Cuoc-thi-truc-tuyen.