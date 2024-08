Tháng 8 khả năng ít bão kỷ lục?

Công điện của Thủ tướng về khắc phục hậu quả động đất tại Kon Tum Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và các địa phương trong khu vực hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà; bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng.

Đêm 29/7, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội mưa lớn, vùng núi đề phòng lũ quét Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Chuyên gia cảnh báo tiếp tục có thêm động đất tại Kon Tum Hiện Viện Vật lý địa cầu đã lắp đặt 11 trạm theo dõi động đất tại Kon Tum và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất.

Trung Quốc: Vỡ đê ở tỉnh Hồ Nam, gần 4.000 người phải sơ tán Theo cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), hơn 1.200 người, bao gồm cảnh sát, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, được huy động tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ.

Xuất hiện 2 điểm sụt lún tại huyện biên giới Đắk Nông Ngay sau khi phát hiện sụt lún, UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng, cảnh báo người dân để bảo đảm an toàn.

Các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn, cần đề phòng lũ quét Phía Đông Bắc Bộ và Thủ Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Động đất mạnh ở Kon Tum, dư chấn lan rộng chưa từng có Trận động đất hôm qua khiến "nhà cửa rung lên bần bật, đồ vật trong nhà rơi vỡ".

Chưa đầy 1 ngày, Kon Tum xảy ra 5 trận động đất Chưa đầy 24h, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra 5 trận động đất gây rung lắc, nứt trường học.

Bão Gaemi đổ bộ Trung Quốc, 'bao trọn' 7 lưu vực sông lớn, nguy cơ nặng nề Bão Gaemi đổ bộ vào Đông Nam Trung Quốc hôm 25-7 sau khi di chuyển qua eo biển Đài Loan, gây ra cảnh báo về tình trạng nước sông dâng cao, lũ quét và ngập nặng.

Vụ lở đất ở Ethiopia: Liên hợp quốc lo ngại có đến 500 người thiệt mạng Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết số người chết đã tăng lên 257 người. OCHA lo ngại số người chết có thể lên tới 500 người.

Chuyên gia cảnh báo năm nay sẽ có lũ đặc biệt lớn Sau trận mưa dai dẳng do hoàn lưu bão số 2 khiến 17 người thiệt mạng và mất tích tại Sơn La, Điện Biên và Hà Nội, chiều 25-7, chuyên gia khí tượng đã cảnh báo năm nay có lũ đặc biệt lớn...

Siêu bão Gaemi khiến các nhà khí tượng ngạc nhiên, quần thảo Đài Loan (Trung Quốc) Bão Gaemi tiếp tục mạnh lên và đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) đêm 24-7, khiến 3 người chết và hơn 220 người bị thương.

Nhiều khu vực có mưa lớn cục bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Ngày và đêm 25/7, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt.

Các khu vực trên cả nước có mưa về đêm, cục bộ có nơi mưa rất to Hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2 ở Bắc Bộ kéo dài đến bao giờ? Từ chiều 23/7 đến đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Mối nguy sau khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền Theo chuyên gia, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại đô thị tại các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa do ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 2.

