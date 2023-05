Tàu cao tốc rút ngắn thời gian di chuyển Phan Thiết-Phú Quý còn 2 giờ

Sáng 19/5, tại Cảng vận tải Phan Thiết (Bình Thuận), tàu cao tốc Trưng Trắc tuyến Phan Thiết-Phú Quý đã chính thức được đưa vào hoạt động và chạy tuyến đầu tiên để phục vụ nhân dân và du khách.

Đây là tàu cao tốc hai thân lớn hoạt động ở tuyến vận tải biển này.

Tàu Trưng Trắc do Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) đầu tư. Tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, trang bị 4 động cơ Rolls Royce MTU nhập khẩu trực tiếp từ Đức, trang thiết bị hàng hải hiện đại, vận hành an toàn trong thời tiết khắc nghiệt.

Tàu đáp ứng nhu cầu phục vụ lên tới gần 600 hành khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đến Phú Quý và ngược lại chỉ còn 2 giờ.

Ông Vũ Văn Khương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc cho biết tàu Trưng Trắc là một trong ba tàu cao tốc hai thân lớn nhất Việt Nam.

Là những người đi biển ông nhận thức rằng các chuyến hải trình kết nối đảo với đất liền rất khó khăn do điều kiện thời tiết. Nhưng với kinh nghiệm lành nghề cùng phương tiện có hệ số an toàn cao nhất sẽ mang lại cho người dân và du khách chuyến đi an toàn và thoải mái.

Đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) nằm cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120km) về phía Đông Nam. Nhờ vị trí chiến lược quan trọng cùng hệ thống giao thông thủy, Phú Quý có lợi thế lớn trong giao lưu kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học-kỹ thuật với các tỉnh trong vùng và cả nước.

Phú Quý được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Quy hoạch phát triển thành khu du lịch trọng điểm của địa phương.

Theo ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, sự ra đời của tàu cao tốc Trưng Trắc tuyến Phan Thiết-Phú Quý và ngược lại không chỉ rút ngắn khoảng cách đất liền hải đảo, giúp giao thông Phan Thiết-Phú Quý được thuận lợi mà còn góp phần phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực du lịch của đảo.

Với sứ mệnh “Kết nối non sông việt“ hiện nay, Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc có đội tàu gồm 11 con tàu có sức chở từ 300 tới 1.000 khách, dịch vụ và các tiện ích cao cấp cùng kinh nghiệm trên 7 năm khai thác và vận hành kết nối các hòn đảo ngọc của Việt Nam như Phú Quốc, Côn Đảo, Nam Du, Lý Sơn.