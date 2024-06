Piaggio Liberty-Dòng xe tay ga đẳng cấp đến từ nước Ý.

Được nhắc đến với cụm từ mỹ miều: "Xe tay ga đô thị cho phong cách sống hiện đại đậm chất Ý", Liberty nói chung đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe tay ga đô thị. Được thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, đi kèm với đường nét mềm mại và trẻ trung, Piaggio Liberty nhìn chung được các bạn trẻ săn đón và sử dụng phổ biến.

Liberty 125 One là dòng xe đầu tiên sẽ được nhắc đến trong bài viết này. Đây là dòng xe phổ biến, được ưa chuộng bởi sự cổ điển trong thiết kế đơn giản và tinh tế của mình. Liberty 125 One cũng giống như những dòng Liberty khác khi kế thừa những đặc điểm chung nhất như: tiếng máy êm, động cơ i-Get êm ái, hệ thống phun xăng điện tử cũng như có hệ thống cảm biến an toàn cho người lái.

Librerty 125 S là phiên bản nâng cấp của Liberty 125 One. Không chỉ có sẵn những chức năng từ các mẫu tiền nhiệm, Liberty 125 S được chải chuốt nhiều hơn ở phần thiết kế cũng như được trang bị động cơ i-Get thế hệ mới nhất. Xe nhỏ gọn, thanh lịch và đặc biệt cực kỳ xinh xắn, phù hợp cho di chuyển chốn đô thị.

Và cuối cùng là Liberty 125 25th. Đây là phiên bản giới hạn đặc biệt, khoác lên mình lớp áo xanh bơ đặc trưng vô cùng nổi bật cùng thiết kế đẹp mắt. Phiên bản này nhằm mục đích kỷ niệm 25 năm kể từ khi chiếc Liberty đầu tiên ra mắt công chúng. Điểm nổi bật nhất chắc chắn vẫn là bộ tem kỷ niệm 25 năm của chiếc xe, tạo nên một cái nhìn tổng thể hài hòa và chất lượng.

Sau đây là giá xe chi tiết có thể tham khảo:

Hãng xe Dòng xe Phiên bản Loại xe Giá niêm yết Piaggio Liberty 2023 125 One Xe ga 49,2 triệu Piaggio Liberty 2023 125 S Xe ga 58,8 triệu Piaggio Liberty 2023 125 #25 Xe ga 61,9 triệu

*Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.