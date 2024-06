Phấn đấu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Các đoàn bao gồm: đoàn do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn, làm việc tại Hậu Giang và Quảng Ngãi; đoàn do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu, làm việc tại Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc; đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn, làm việc tại TPHCM và Long An, Cần Thơ; đoàn do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Quảng Nam, Đà Nẵng; đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Yên Bái, Lào Cai.

Ngày 11-6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về tình hình phát triển GD-ĐT và kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại địa phương. Sau khi kiểm tra thực tế một số điểm thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá công tác chuẩn bị được tính toán chi tiết, các điều kiện chuẩn bị đã sẵn sàng. Còn hơn 10 ngày nữa đến kỳ thi chính thức, tỉnh Hậu Giang cần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu của kỳ thi, không để xảy ra gian lận sử dụng công nghệ cao trong kỳ thi.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng đến kiểm tra thực tế tại huyện Bến Lức và TP Tân An, tỉnh Long An. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Long An tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là tuyên truyền về quy chế thi, tránh vi phạm trong kỳ thi; chú trọng công tác bảo đảm an toàn đề thi, bài thi; có phương án dự phòng xử lý các tình huống bất thường…

*Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố và bệnh viện trong cả nước về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Bộ Y tế đề nghị sở y tế các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác y tế phục vụ kỳ thi đảm bảo cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm. Thành lập các đội cơ động chống dịch và sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng 5-10 giường bệnh và đảm bảo cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu người bệnh.