Những quốc gia an toàn và nguy hiểm nhất đối với du khách

Mới đây, công ty đánh giá rủi ro International SOS đã công bố báo cáo nghiên cứu thường niên về các quốc gia an toàn cũng như nguy hiểm nhất thế giới với khách du lịch.

Các chuyên gia của International SOS đưa ra bảng xếp hạng dựa trên một số yếu tố như mức độ an ninh, mối nguy hiểm đối với sức khỏe và tác động của biến đổi khí hậu. Theo đó, các quốc gia châu Âu như Iceland, Luxembourg, Na Uy, Thụy Sĩ và Đan Mạch được International SOS đánh giá là an toàn nhất thế giới trên Bản đồ rủi ro du lịch toàn cầu. Iceland được xếp là quốc gia an toàn nhất thế giới do rủi ro an ninh không đáng kể, với tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp, không có bạo lực chính trị và ít bạo lực về giáo phái, cộng đồng, chủng tộc đồng thời thân thiện đối với khách nước ngoài.

Ngược lại, các quốc gia Nam Sudan, Afghanistan, Syria, Libya và Somalia lần lượt nằm trong nhóm 5 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới cho những ai muốn khám phá vùng đất mới.

Theo báo cáo, Nam Sudan và Libya là những nước có rủi ro an ninh "cực kỳ cao" do sự kiểm soát của chính phủ và hệ thống pháp luật lỏng lẻo trong khi dịch vụ vận tải hoạt động kém.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, biến đổi khí hậu được xem như một yếu tố tác động để các chuyên gia lập Bản đồ rủi ro du lịch năm 2024, do nhiệt độ toàn cầu tăng được cho là làm tăng mối nguy đối với sức khỏe con người trên toàn thế giới.

Giám đốc an ninh tại International SOS, bà Noriko Takasaki cho rằng những rủi ro này đang ngày càng tác động qua lại lẫn nhau. Chẳng hạn, các điều kiện khí hậu xấu đi có thể dẫn đến rủi ro y tế gia tăng, đặc biệt là sự phát triển của mầm bệnh mới hoặc tăng nguy cơ mắc các bệnh hiện tồn tại.