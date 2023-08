Những công an viên tận tụy, nhiệt huyết

(GLO)- Bằng sự tận tụy và nhiệt huyết với công việc, đội ngũ Công an viên ở xã Ia Sol (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Là Công an viên làng Ia Jut từ cuối năm 2006 đến nay, ông Đào Văn Tân luôn tích cực tham gia cảm hóa, giáo dục các đối tượng lầm lỡ từng theo FULRO, “Tin lành Đê ga”. Ông Tân chia sẻ: “Năm 2001, do thiếu hiểu biết nên một số người trong làng bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo tham gia biểu tình, bạo loạn và vượt biên gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, tôi đã tiến hành tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo kẻ xấu xúi giục, đồng thời vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động. Mặt khác, tôi tranh thủ gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, tìm hiểu hoàn cảnh từng trường hợp để đề xuất với chính quyền có giải pháp hỗ trợ. “Mưa dầm thấm lâu”, nhiều đối tượng được cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra khỏi diện quản lý; một số trở thành lực lượng tuyên truyền tích cực đến bà con về việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Ông N.L. (làng Ia Pơtao) trải lòng: “Ngày trước, do cuộc sống khó khăn và thiếu hiểu biết nên mình đã mắc mưu kẻ xấu tham gia chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích, mình hiểu rõ bản chất, âm mưu của các đối tượng phản động. Sau đó, mình quyết tâm từ bỏ con đường xấu, quay về địa phương cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế. Mình cũng tuyên truyền, nhắc nhở bà con đừng tin theo bọn phản động mà vi phạm pháp luật”.

Tương tự, ông Ngô Hạnh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Tel B cũng đã có hơn 17 năm là Công an viên. Ông Hạnh cho biết: Làng Plei Tel B có 240 hộ/1.059 khẩu, 79% là người Jrai. Địa bàn làng nằm dọc theo tuyến quốc lộ 25 với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên một bộ phận người dân, nhất là thanh-thiếu niên còn vi phạm trật tự an toàn giao thông.

“Trong làng có 5 thanh-thiếu niên cá biệt thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài tuần tra, kiểm soát, tôi phối hợp với lực lượng Công an xã, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện) tuyên truyền, nhắc nhở các đối tượng. Tôi cũng yêu cầu các bậc cha mẹ quản lý, kiểm soát, uốn nắn kịp thời con em mình, không giao xe mô tô cho con khi chưa có giấy phép lái xe. Đối với các trường hợp không chấp hành, tôi phối hợp với lực lượng chức năng xuống tận nhà vận động ký cam kết. Mặt khác, tôi phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thông tin, giới thiệu việc làm, khuyên bảo các cháu phải tích cực lao động sản xuất giúp gia đình. Nhờ đó, đến nay, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến thanh-thiếu niên giảm hẳn, nhiều thanh niên đã chăm chỉ làm việc phụ giúp gia đình”-ông Hạnh bày tỏ.

Trong khi đó, với vai trò là Công an viên thôn Thắng Lợi 3, ông Phạm Văn Phú đã đề xuất với chính quyền địa phương, Công an xã xây dựng mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ông Phú chia sẻ: Năm 2015, mô hình “Tổ trật tự an toàn giao thông” của thôn được thành lập với 7 thành viên. Sau khi thành lập, các thành viên thường xuyên tuần tra, kiểm soát; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phân tích nguyên nhân và hậu quả tai nạn giao thông cho người dân. Đến nay, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân trong thôn đã thay đổi rõ rệt.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ vận động người dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường nội thôn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”-ông Phú cho hay.

Trao đổi với P.V, Thượng úy Đỗ Thành Chung-Phó Trưởng Công an xã Ia Sol-thông tin: Thời gian qua, đội ngũ Công an viên đã sát cánh cùng lực lượng Công an chính quy làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn. “Đội ngũ Công an viên có tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu địa bàn, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ Công an viên ở các thôn, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”-Thượng úy Chung nhấn mạnh.