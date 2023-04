Dùng hình ảnh “nóng” để… cưỡng dâm (GLO)- Chiều 31-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Huế (tinh Thừa Thiên-Huế) đã bắt tạm giam Châu Văn T. (SN 1998, trú phường Phú Thượng, TP. Huế) về hành vi cưỡng dâm.

Bình Định: Bắt nghi phạm chuyên cung cấp súng đạn cho các đối tượng hình sự Ngày 31-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã di lý Lê Xuân Viễn từ TP.HCM về Bình Định để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Truy nã đối tượng khai thác rừng trái phép tại Sơ Pai (GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa ra Quyết định số 01/QĐTN truy nã bị can Nguyễn Văn Kiên với tội danh “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Công an huyện Kbang kêu gọi đối tượng Nguyễn Văn Kiên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Bắt nghi phạm người Trung Quốc giết kế toán ở Bình Dương lẩn trốn tại Gia Lai (GLO)-Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, tối 30-3, Công an TP. Pleiku bắt giữ nghi phạm sát hại nữ kế toán tại Bình Dương bỏ trốn đến phường Phù Đổng (TP. Pleiku). Nghi phạm người Trung Quốc tên Yang Zhong Wu (SN 1976, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) đang được tạm giữ tại Công an TP. Pleiku.

18 năm tù cho 2 đối tượng phạm tội về ma túy (GLO)- Ngày 30-3, tại xã Ia Ma Rơn, Tòa án nhân dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa xét xử lưu động 2 bị cáo là Ngô Xuân Hiếu (SN 1998, trú ở thôn 3, xã Pờ Tó) và Hoàng Hồng Đức (SN 2000, trú thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị phạt 42,5 triệu đồng vì dọa “giết cả nhà phóng viên” (GLO)- Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) vừa ký quyết định xử phạt Nguyễn Quốc Đức (SN 1983, ngụ xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 42,5 triệu đồng vì có hành vi đe dọa giết cả nhà phóng viên (PV) Hoàng Quân của Chuyên đề Công an TP. Hồ Chí Minh (thuộc Báo CAND).

Công an TP.HCM lý giải thêm về vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy Công an TP.HCM đã có lý giải thêm về vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, trước câu hỏi của PV về việc 'liệu trả tự do 4 tiếp viên có tạo nên tiền lệ xấu'.

Đánh bạn tù, lãnh 14 năm tù (GLO)- Sáng 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rmah Linh (SN 1997, trú tại làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) 14 năm tù về tội “Giết người”. Tổng hợp hình phạt trước đó, Linh phải thụ án là 19 năm 6 tháng tù.

Phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các cơ sở giáo dục (GLO)- Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ký kết thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong các cơ sở giáo dục (giai đoạn 2022-2025).

Bình Định: Triệt phá 2 vụ cờ bạc dưới hình thức đá gà Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 2 vụ cờ bạc dưới hình thức đá gà mà đơn vị này vừa triệt phá.

An Khê xử phạt 132 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông (GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 132 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, tạm giữ 54 phương tiện vi phạm.

Mang Yang: Tạm giam nhóm trộm cắp máy bơm của người dân (GLO)-Sau một thời gian tích cực điều tra xác minh, Công an huyện Mang Yang vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Giết người vì không nghe điện thoại (GLO)-Sáng 29-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hữn (SN 2002, trú tại thôn Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Tạm giữ 3 người liên quan vụ cắt tóc, lột đồ, đánh ghen cô gái trẻ Liên quan đến vụ cô gái bị hành hung, lột đồ cắt tóc, đánh ghen, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông tin, đã tạm giữ 3 người phụ nữ có hành vi làm nhục người khác để tiếp tục điều tra, xử lí.

Trung tướng Tô Ân Xô: Đang xem xét khởi tố các golfer đánh Poker tiền tỉ Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đang phân loại, xem xét khởi tố bị can đối với một số đối tượng người chơi golf (golfer), chủ doanh nghiệp bị bắt quả tang đánh bạc ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm: Đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các bị can liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn.

Công an Đak Đoa: Bắt quả tang 2 vụ khai thác đất trái phép (GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai điện tử, ngày 28-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp với Công an xã Ia Băng và xã Hà Bầu bắt giữ quả tang 2 vụ khai thác đất trái phép và đang tạm giữ nhiều phương tiện để điều tra làm rõ.

Xem thêm