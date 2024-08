Nghỉ lễ 2/9: Du khách Việt chuộng những hành trình gần, đa dạng trải nghiệm

Đại diện một số đơn vị lữ hành cho biết do đã qua cao điểm du lịch trong năm là dịp Hè nên nhu cầu xê dịch dịp lễ 2/9 của người dân sẽ không tăng đột biến. Tính đến thời điểm này, nhiều công ty du lịch đã kín khoảng 50-60% số lượng khách đăng ký giữ chỗ.

Trong khi đó, số liệu từ nền tảng trực tuyến Booking.com cho thấy những điểm đến trên núi như Đà Lạt, Sa Pa và các thành phố biển Duyên hải miền Trung… được số đông du khách Việt lựa chọn cho kỳ nghỉ 4 ngày sắp tới.

Tour đường bộ chiếm ưu thế

Đại diện Công ty lữ hành TSTtourist cho biết số chỗ trong các tour nội địa, nước ngoài dịp lễ 2/9 tại đơn vị này không quá lớn, và hiện có khoảng 50% số chỗ đã được khách đăng ký. Thực tế xu hướng khách hàng đến với doanh nghiệp chủ yếu là nhóm khách gia đình, có nhu cầu đi tour tăng từ ngày 30/8. Nhóm khách đi theo nhóm lẻ tập trung vào các điểm như Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bhutan...

Bên cạnh đó, các điểm đến đường bộ trong nước được ưa chuộng có Quảng Ninh, liên tuyến Tây Bắc, ‘cung đường vàng’ miền Trung Đà Nẵng-Hội An-Huế-Quảng Bình, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc.

Đại diện một số đơn vị lữ hành cũng chia sẻ, do giá vé máy bay luôn tác động lớn đến giá tour nên dịp lễ 2/9 năm nay, các doanh nghiệp cố gắng cân đối các dịch vụ làm sao để đưa giá tour trở về ngưỡng cân bằng, mức tăng so với cùng kỳ dưới 10%.

“Do lữ hành điều chỉnh cách xây dựng sản phẩm nên nhiều tour không tăng giá mà có thậm chí còn có xu hướng giảm, giúp khách hàng dễ lựa chọn tour phù hợp. Ngoài ra, các đơn vị còn áp dụng nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua tour sớm nhằm kích cầu,” Nhà sáng lập DiDi Travel, ông Bùi Trí Nhã cho hay.

Theo đó, mặc dù giá vé máy bay dịp lễ 2/9 vẫn cao so với ngày thường, nhưng đã “dễ thở” hơn so với mùa cao điểm du lịch Hè, dẫn đến giá tour trọn gói tại đơn vị dịp này tăng nhẹ, phần tăng đó chủ yếu do một số dịch vụ tính giá phục vụ ngày lễ.

Trong khi đó, đại diện Công ty Du Lịch Việt nhận định điểm đáng chú ý của du lịch nội địa dịp này là hiện lượng khách quan tâm và đăng ký các tour mùa Thu sau Lễ 2/9 tăng cả ở các tuyến nội địa và quốc tế với tỉ lệ các tour xuất ngoại phía công ty chiếm hơn 70%, đạt hơn 50% số chỗ trong kế hoạch bán tour nước ngoài dịp lễ 2/9.

Đại diện các đơn vị lữ hành đánh giá năm nay du khách thường tập trung vào các điểm đến gần và dễ di chuyển, giúp vừa tiết kiệm thời gian đi lại vừa tăng trải nghiệm thư giãn.

Thành phố biển và núi tiếp tục lên ngôi

Theo kết quả thống kê từ nền tảng trực tuyến Booking.com, Đà Lạt đứng đầu danh sách các điểm đến xu hướng với phong cảnh yên bình cùng những công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ kính nên thơ. Đây là năm thứ hai liên tiếp Đà Lạt giữ vị trí đầu bảng. Thành phố yên bình này giúp du khách tạm quên đi guồng quay công việc bận rộn và áp lực trong nhịp sống thành thị hối hả. Ngoài ra, Sa Pa, thị trấn miền núi Tây Bắc với bầu không khí mát mẻ, trong lành và khung cảnh đẹp như tranh, xếp hạng 9 trong danh sách.

Bên cạnh đó, các thành phố biển như Đà Nẵng, Vũng Tàu, và Nha Trang tiếp tục nhận được sự quan tâm, yêu thích của tệp du khách mong muốn tận hưởng nốt nắng Hè. Đáng chú ý, Phan Thiết lần đầu tiên lọt vào top 10 nhờ cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết đi vào hoạt động. Cao tốc đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố biển xinh đẹp này, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

Những thành phố du lịch sầm uất như Thành phố Hồ Chí Minh (xếp hạng 5), Hội An (hạng 6), Hà Nội (hạng 7) và Huế (hạng 10) lần lượt ghi tên mình vào danh sách. Các điểm đến này thu hút khách du lịch nhờ hài hòa giữa yếu tố lịch sử và văn hóa đặc trưng, phong phú.

Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Booking.com, ông Varun Grover đánh giá du khách Việt có xu hướng ưu tiên tìm kiếm những trải nghiệm du lịch ngắn ngày, các điểm đến quốc tế có vị trí địa lý gần Việt Nam đang dần trở nên phổ biến hơn

Theo đó, năm nay, các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương là lựa chọn hàng đầu, với tất cả 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất đều nằm ở khu vực này. Bangkok (Thái Lan) là thành phố được tìm kiếm nhiều nhất, theo sau là những trung tâm văn hóa sôi động của châu Á, với đa dạng trải nghiệm mua sắm và ẩm thực thú vị như: Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Hong Kong (Trung Quốc). Đây đều là những điểm đến được du khách Việt Nam ưu tiên cân nhắc cho kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

“Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới sẽ là cơ hội tuyệt vời để các gia đình tận hưởng khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau, trước khi năm học mới bắt đầu. Xu hướng cho thấy khách du lịch Việt Nam đang tìm kiếm một kỳ nghỉ trong và ngoài nước có thể kết hợp đa dạng nhiều trải nghiệm khác nhau, từ hoạt động khám phá văn hóa đến nghỉ ngơi tại các khu nghỉ dưỡng bình yên trên núi hay tận hưởng các bãi biển đầy nắng,” ông Varun Grover nhận định.

Theo Vietnam+