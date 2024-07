Việt Nam đón gần 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 7 tháng năm 2024

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7/2024 đạt 1,15 triệu lượt (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước). Tính chung 7 tháng năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt (tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023) và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với gần 2,6 triệu lượt (chiếm 26%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2 với 2,1 triệu lượt (chiếm 21,4%). Hai thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam từ đầu năm tới tháng Bảy.

Ở vị trí thứ 3 là Đài Loan (732 nghìn lượt), Mỹ ở vị trí thứ 4 (478 nghìn lượt), Nhật Bản ở vị trí thứ 5 (380 nghìn lượt). Trong top 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Malaysia và Australia (281 nghìn lượt), Ấn Độ (272 nghìn lượt), Campuchia (260 nghìn lượt), Thái Lan (248 nghìn lượt).

Theo phân tích số liệu từ Tổng cục Thống kê, hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng. Đáng chú ý, trong đó châu Á tăng 57% từ các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á: Trung Quốc (tăng trưởng 190%), Hàn Quốc (tăng trưởng 37%), Nhật Bản (tăng trưởng 34%), Đài Loan (tăng trưởng 76%).

Các thị trường Đông Nam Á cũng đạt tăng trưởng tốt, như Indonesia (tăng trưởng 107%), Philippines (tăng trưởng 58%), Malaysia (tăng trưởng 7%), Campuchia (tăng trưởng 15%), Singapore (tăng trưởng 6%).

Hai thị trường tiềm năng ở vị trí thứ 7 và 8 là Australia và Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng tốt, đều đạt 27%. Các hoạt động kết nối thị trường, xúc tiến du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tại Australia trong tháng 6 vừa qua được đánh giá sẽ tạo động lực cho sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn của thị trường này trong thời gian tới.

Các thị trường khu vực châu Âu tiếp tục tăng trưởng tốt trong 7 tháng qua (tăng trưởng 47%); trong đó Nga tăng 75%, Italy tăng trưởng 61%, Tây Ban Nha tăng 38%, Pháp tăng 33%, Đức tăng 27%, Thụy Điển tăng trưởng 27%, Đan Mạch tăng 26%, Bỉ tăng 26%, Thụy Sỹ tăng 25%...

Một tín hiệu tích cực là dù đang mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, nhưng lượng khách từ các thị trường trọng điểm từ châu Âu đến Việt Nam trong tháng 7/2024 vẫn gia tăng so với tháng trước. Điều đó cho thấy hiệu quả từ chính sách thị thực thông thoáng và hàng loạt hoạt động xúc tiến quảng bá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thời gian qua tại các thị trường chính như Pháp, Đức, Italy, Nga đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Từ nay tới cuối năm 2024, dự kiến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand; tổ chức chương trình Xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Mỹ; tham gia một số hội chợ du lịch quốc tế, trong đó có WTM 2024 tại Anh...

Mùa cao điểm du lịch quốc tế sẽ đến trong những tháng cuối năm, cùng với hàng loạt hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở nhiều thị trường trọng điểm được kỳ vọng sẽ trở thành “cú huých” giúp ngành du lịch Việt Nam sớm đạt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024.