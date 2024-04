Ngân hàng tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thẻ

(GLO)- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường các giải pháp an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành, sử dụng thẻ ngân hàng.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng, vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát các quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, chỉ đạo rà soát đảm bảo các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan; cung cấp đầy đủ thông tin để khách hàng nắm quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong quá trình sử dụng thẻ.

Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-cho biết: “Đơn vị yêu cầu các tổ chức tín dụng thông qua quá trình kiểm soát, giám sát nếu phát hiện các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ của khách hàng như không phát sinh giao dịch, phát sinh nợ quá hạn kéo dài thì cần chủ động thông tin đến khách hàng, phối hợp với các bên liên quan có biện pháp xử lý kịp thời”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Dự-Giám đốc Agribank Gia Lai-thông tin: “Agribank thường xuyên kiểm tra, rà soát việc phát hành và sử dụng thẻ định kỳ theo quy trình nội bộ. Các quy định về quản lý thẻ, phí, lãi suất tuân thủ đúng quy định; việc kiểm soát được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng và ngân hàng; không để xảy ra trường hợp dư nợ thẻ quá hạn phát sinh từ năm này qua năm khác mà không có biện pháp xử lý”.

Trong khi đó, từ ngày 22-8-2023, BIDV đã có công văn chỉ đạo các chi nhánh tuân thủ quy trình, quy định phát hành thẻ tín dụng. Cụ thể, cán bộ trả thẻ không đồng thời là cán bộ đề xuất phát hành thẻ, thực hiện xác thực khách hàng khi trả thẻ, hướng dẫn khách hàng kích hoạt; xác thực chữ ký của khách hàng lúc nhận thẻ phải đúng với chữ ký đã đăng ký; khách hàng sử dụng thẻ tín dụng phải đăng ký tin nhắn BSMS để nhận tin nhắn phát sinh, tình hình sử dụng hạn mức thẻ; người kiểm soát phát hành thẻ phải là lãnh đạo chi nhánh. BIDV sẽ gửi báo cáo sao kê thẻ gửi khách hàng qua Email hàng tháng, thực hiện thu nợ tự động 2 lần: Ngày trước ngày đến hạn và ngày đến hạn. Khi thu nợ tự động không thành công, BIDV sẽ có Email gửi khách hàng, trụ sở chính sẽ nhắc nợ khách hàng đến 41 ngày. Từ ngày thứ 41 đến ngày thứ 90 sẽ do chi nhánh nhắc nợ. Đồng thời thực hiện phân loại nợ tự động đối với thẻ tín dụng để chi nhánh theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời, cách thức tính lãi thẻ tín dụng rõ ràng.

Để sử dụng thẻ tín dụng hiệu quả, các tổ chức tín dụng đã khuyến nghị khách hàng nên giao dịch vào đầu chu kỳ thanh toán, tận dụng thời gian miễn lãi 45 ngày; tận dụng chương trình khuyến mãi và hoàn tiền từ điểm thưởng; thanh toán dư nợ đúng hạn hoặc cài đặt thanh toán dư nợ tự động; cân nhắc kỹ khi rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng; lên kế hoạch chi tiêu hợp lý trong khả năng tài chính; chọn các sản phẩm thẻ có lãi suất cạnh tranh.

Còn ông Lý Anh Đào-Giám đốc SHB Gia Lai thì cho hay: “Bên cạnh việc cung cấp công cụ thanh toán an toàn với các tính năng ưu việt, SHB luôn khuyến cáo khách hàng thận trọng trong mọi giao dịch, thực hiện bảo mật thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng để phòng ngừa các nguy cơ rủi ro về sao chép, đánh cắp thông tin thẻ tín dụng bởi các đối tượng lừa đảo mạo danh ngân hàng”.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn cho các giao dịch của khách hàng, các tổ chức tín dụng đang gia tăng cảnh báo đến khách hàng về các hình thức, phương thức lừa đảo mạo danh tin nhắn SMS của ngân hàng. Thông thường, đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn SMS cho khách hàng thông báo trúng thưởng, tặng quà, ưu đãi lớn… và gửi kèm đường link giả mạo. Khi khách hàng nhấn vào đường link sẽ được dẫn đến website/giao diện ứng dụng giả mạo ngân hàng để lấy thông tin bảo mật của khách hàng (tên đăng nhập/mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ tín dụng…). Sau đó, các đối tượng thực hiện các giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Do đó, các ngân hàng thương mại khuyến cáo khách hàng về việc ngân hàng không gửi SMS kèm các đường link, các tin nhắn có đường link đều là giả mạo. Khách hàng tuyệt đối không bấm vào các đường link gửi qua SMS và thông báo ngay cho ngân hàng hoặc liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất nếu phát hiện nghi ngờ.