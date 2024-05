Một người tử vong dưới hồ đá ở làng Đại học Quốc gia TP.HCM, trong balo có cục đá nặng

Đến tối 26.5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Dĩ An vẫn đang phối hợp Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện một người tử vong dưới hồ đá thuộc khuôn viên làng Đại học Quốc gia TP.HCM (P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, chiều cùng ngày, một số sinh viên đang vui chơi chụp ảnh tại khu vực hồ đá thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Chạy tới kiểm tra, họ phát hiện một nam giới tử vong, thi thể có dấu hiệu phân hủy, nổi trên mặt hồ.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt trục vớt thi thể nạn nhân. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần áo thể thao, mặc áo khoác 2 màu đen và đỏ. Đáng chú ý, thi thể có đeo một chiếc balo, bên trong chiếc balo có cục đá lớn và rất nặng.

Theo nguồn tin, thời điểm trục vớt thi thể lên bờ, cơ quan chức năng chưa phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc xác minh danh tính nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Vụ một người tử vong dưới hồ đá làng Đại học Quốc gia TP.HCM đang được tiếp tục làm rõ.