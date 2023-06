Lừa cho cụ bà 10 triệu đồng rồi "ẵm" luôn 250 triệu đồng

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã triệu tập khoảng 28 đối tượng tham gia nhóm hỗn chiến để làm việc. Truy xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 12 dao tự chế, mã tấu và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an CSĐT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) trưa 24/6 cho biết, đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ tai nạn giao thông tại lý trình km 48+100 trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, khiến 5 người thương vong.

Ngày 23-6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05), Công an TPHCM cùng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng khoảng 21 tấn khí N2O (khí cười).

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thị Bích Hường (SN 1969, trú tại thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.