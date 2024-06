Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương: 5 thí sinh vắng thi các môn không chuyên

Theo ghi nhận của P.V, tại 2 điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Hùng Vương, từ sáng sớm, lực lượng Công an và các tình nguyện viên của Trường THPT chuyên Hùng Vương đã có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi được thắt chặt.

Sáng nay, các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh (không chuyên) trong thời gian 90 phút. Kết thúc giờ làm bài, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi trong tâm thế phấn khởi. Đề thi được đánh giá là khá vừa sức, phù hợp với năng lực của thí sinh.

Cùng với kết quả khả quan của 2 môn thi Ngữ văn và Toán (không chuyên) trong ngày 6-6, việc hoàn thành tương đối tốt bài thi Tiếng Anh sáng nay đã góp phần giúp các thí sinh có được tâm lý thoải mái để tiếp tục bài thi các môn chuyên trong thời gian còn lại của kỳ thi.

Theo thông tin từ Hội đồng thi, trong ngày 6 và sáng 7-6 có 5 thí sinh vắng thi ở cả 3 môn thi không chuyên; không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế.

Chiều nay (7-6), các thí sinh sẽ chính thức bước vào thi các môn chuyên gồm: Hoá học, Vật lí, Lịch sử và Địa lí. Đề thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài của mỗi môn là 150 phút. Trong đó, có 274 thí sinh dự thi môn Hóa học, Vật lí là 153 thí sinh, Lịch sử là 137 thí sinh và 98 thí sinh dự thi môn Địa lí.

Ngày 8-6, thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thành các môn chuyên còn lại. Cụ thể, buổi sáng thi Toán và Ngữ văn; buổi chiều thi Tiếng Anh, Sinh học và Toán cho chuyên Tin học.