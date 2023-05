Dự tọa đàm có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H'Bút-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, UBND các huyện Kbang, Đak Pơ, Ia Pa và thị xã An Khê cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Kông Chro qua các thời kỳ.

Huyện Kông Chro được thành lập ngày 30-5-1988, theo Quyết định số 96 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tách một số xã phía Nam huyện An Khê thành huyện Kông Chro. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã đoàn kết, xây dựng huyện Kông Chro đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Theo đó, từ một huyện được thành lập trên cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội hầu như chưa có gì với 95% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, quen với đời sống du canh, du cư, tỷ lệ hộ nghèo hơn 90%. Đến nay, Kông Chro đã trở thành một địa phương có bước phát triển khá, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới; tăng trưởng kinh tế qua các thời kỳ được duy trì ở mức cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất luôn ở mức cao, bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 12,03%. Năm 2022 tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 13,65%, vượt 0,04% so với Nghị quyết.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng. Đến cuối năm 2020, xã Yang Trung đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã còn lại đạt 11,69 tiêu chí nông thôn mới và có 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay huyện có 3 sản phẩm OCOP.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2015-2020 giảm 7,57%/năm. Năm 2022 giảm 6,33% (hiện còn 36,69%); chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục- đào tạo không ngừng được nâng cao, đã có 14 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, cơ sở vật chất của ngành y tế được đầu tư, nâng cấp từ huyện tới cơ sở. Huyện đã có 13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã...

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị của huyện hoạt động đồng bộ từ cấp huyện đến cơ sở; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố; dân chủ được phát huy, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo và công cuộc đổi mới của Đảng.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Kông Chro đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; được Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2016 và trong nhiều năm huyện được UBND tỉnh Gia Lai tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kông Chro đã đạt được trong 35 năm qua.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Kông Chro vẫn là một huyện nghèo; đời sống người dân tuy đã được nâng lên nhưng so với mặt bằng chung toàn tỉnh thì còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; sức cạnh tranh của một số ngành kinh tế còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Đây chính là những thách thức mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục, vươn lên.

Nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, góp phần xứng đáng vào những thành quả chung của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, huyện cần duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp. Tập trung thực hiện các chính sách, đề án, dự án, kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ở nông thôn, phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương; phát triển các làng nghề truyền thống, nhất là các ngành, nghề sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động…

Song song với phát triển kinh tế-xã hội, huyện cần tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao… gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng thời, tiếp tục phát huy và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp theo hướng gần dân, sát dân; kiện toàn và tăng cường năng lực của cấp ủy và chính quyền cơ sở; chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; quan tâm xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã hội; thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, có những việc làm thiết thực, cụ thể thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

“Cùng với đó, huyện chú trọng công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro tặng giấy khen cho 7 tập thể, 23 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Kông Chro, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập ((30/5/1988-30/5/2023).