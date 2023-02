(GLO)- Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 1 trong gần 20 chương trình tín dụng do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kbang thực hiện. Chương trình đã giúp người có thu nhập thấp ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

Trò chuyện cùng tôi trong căn nhà mới khang trang, chị Hoàng Thị Trà-giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Kbang) không giấu được niềm vui. Chị cho hay: “Từ khi lập gia đình tới nay đã gần 10 năm, vợ chồng tôi vẫn ở trong căn nhà tạm tại tổ 5, thị trấn Kbang. Khi biết được chủ trương cho vay nhà ở xã hội, tôi được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 400 triệu đồng. Cùng với số vốn tích lũy được, cuối năm 2022, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà mới có diện tích 100 m. Nếu không được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi này thì vợ chồng tôi chưa dám nghĩ tới chuyện xây nhà bởi kinh tế gia đình còn khó khăn”.

Cùng chung niềm vui được sở hữu ngôi nhà mới là gia đình chị Đoàn Thị Thanh Nga (tổ 9, thị trấn Kbang). Chị Nga cho hay: “Tôi là giáo viên mầm non ở xã Nghĩa An, huyện Kbang. Chồng tôi không có nghề nghiệp ổn định, trong khi con còn nhỏ nên điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Khi biết Nhà nước có chủ trương hỗ trợ viên chức vay vốn ưu đãi để làm nhà, chúng tôi mừng lắm. Gia đình tôi được vay 400 triệu đồng, mỗi tháng trả tiền lãi và tiền gốc rồi thì cũng còn một phần đủ để trang trải cuộc sống. Mục tiêu có nhà ở ổn định của gia đình tôi được thực hiện sớm hơn so với dự định là nhờ tiếp cận được nguồn vốn của chương trình này”.

Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP không chỉ áp dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị mà còn dành cho công chức, viên chức có thu nhập thấp; mức cho vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Tính ưu việt của chương trình là lãi suất chỉ 4,8%/năm (0,4%/tháng) và thời gian cho vay dài (tối đa 25 năm), phù hợp với khả năng trả nợ của người vay vốn. Người vay cần có đủ hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết; có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; có thiết kế dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Tính đến hết tháng 12-2022, tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Kbang là 8 tỷ đồng, với 20 khách hàng được thụ hưởng; 100% nguồn vốn đều sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực, không phát sinh nợ quá hạn theo phân kỳ.

Bà Đinh Thị Thu Hiền-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện-cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu giúp lãnh đạo huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để các đối tượng nắm được chủ trương này. Năm 2023, chúng tôi dự kiến cho gần 50 hộ vay với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người tiếp cận với nguồn vốn để hiện thực hóa ước mơ về nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”.