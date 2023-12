Ia Grai phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 11,81%

Năm 2023, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,25%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt hơn 14.420 tỷ đồng, bằng 101% Nghị quyết. Chương trình tái canh cây cà phê triển khai hiệu quả với diện tích hơn 478ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 319.737 con, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, dự ước đến cuối năm có thêm 11 làng nông thôn mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có 5 sản phẩm được UBND huyện quyết định 3 sao, 2 sản phẩm được chuyển hồ sơ đánh giá cấp tỉnh.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn huyện ước khoảng 4.423 tỷ đồng, đạt 110,7% nghị quyết. Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện hơn 185,7 tỷ đồng, ước khối lượng thực hiện đạt 86% kế hoạch và giải ngân đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng ước đạt 5.149 tỷ đồng, tăng 14,52% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.131 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện ước đạt hơn 167,1 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm đã thành lập mới 30 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch và cấp 372 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn gần 41 tỷ đồng. Trên địa bàn đã giải quyết việc làm cho 1.800 lao động, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,03%, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,03%...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai thống nhất năm 2024 tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,81%. Triển khai các giải pháp hiệu quả trong công tác thu ngân sách. Tích cực chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành theo hướng phát huy các thế mạnh của địa phương.

Tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính, các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, khai thác và phát huy các ngành công nghiệp có lợi thế. Đầu tư phát triển đồng bộ về kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm Tiểu thủ Công nghiệp huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia...

Tiếp tục duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng, vật nuôi. Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Tăng cường kiểm soát về giống cây trồng, vật tư phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Thực hiện tốt công tác trồng rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,73%. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến cuối năm 2024 có thêm 1 xã và 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Triển khai tốt công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư. Tập trung thực hiện các biện pháp kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên Đán. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...