Hồ tiêu tại Gia Lai có giá 145.700 đồng/kg trong ngày 25-10

(GLO)- Hôm nay (25-10), giá hồ tiêu trong nước đồng loạt tăng từ 500-1.000 đồng/kg tại các địa phương so với hôm qua. Trong đó, tại Gia Lai, mỗi kg hồ tiêu được thu mua với giá 145.700 đồng, tăng 500 đồng/kg.

Tương tự, tại một số tỉnh trồng tiêu trọng điểm ở khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay cũng tăng 500 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk là 146.700 đồng/kg; tại Đắk Nông là 147.000 đồng/kg. Mức giá hồ tiêu tại Đắk Nông cũng là mức giá thu mua cao nhất cả nước trong ngày 25-10.

Đối với khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa-Vũng Tàu hiện ở mức 146.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 24-10); tại Đồng Nai là 145.500 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg) và tại Bình Phước là 146.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg).

Ngày 25-10, giá hồ tiêu trong nước tăng 500-1.000 đồng/kg. Ảnh: Mộc Trà

Được biết, đây là ngày tăng liên tiếp thứ 2 của thị trường trong nước sau chuỗi thời gian giảm và đi ngang giữa tháng 10-2024.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cũng đã cập nhật giá tiêu các loại trong ngày 24-10. Theo đó, giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 0.18% so với ngày hôm qua, đạt 6.739 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok tăng 0.17% so với ngày hôm qua, đạt 9.226 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang so với hôm qua ở mức 6.400 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giảm 2.35% so với hôm qua, hiện ở mức 8.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng giảm 1.82% so với hôm qua, đạt 11.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đi ngang so với ngày 24-10. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.500 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; riêng tiêu trắng có giá 9.500 USD/tấn.

Tính đến cuối quý III, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam và Brazil (hai quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới) ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Bù lại, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Indonesia và Ấn Độ lại tăng mạnh.