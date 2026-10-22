HĐND phường Pleiku thông qua 4 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

(GLO)- Chiều 22-10, HĐND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết nghị các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công, phân bổ ngân sách và giao biên chế năm 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và Trần Văn Phúc - Phó Chủ tịch HĐND phường chủ trì kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Phương Thảo

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo của UBND phường về tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí chưa phân bổ ngân sách phường; điều chỉnh dự toán chi thường xuyên và sử dụng kinh phí do ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu năm 2026; đồng thời nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND phường.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, HĐND phường biểu quyết thông qua 4 nghị quyết gồm: quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn phường; giao biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn phường năm 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua là cơ sở quan trọng để UBND phường hoàn thiện kế hoạch đầu tư công, chủ động bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai phù hợp; tăng cường quản lý, điều hành ngân sách, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, rà soát thứ tự ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với việc phân bổ kinh phí thực hiện chương trình phòng, chống ma túy và giao biên chế, số lượng người làm việc, cần bảo đảm đúng quy định, phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Đại biểu HĐND phường Pleiku biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Phương Thảo

UBND phường cũng cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các ban và đại biểu HĐND phường tiếp tục phát huy vai trò giám sát, kịp thời phản ánh những bất cập, kiến nghị giải pháp nhằm bảo đảm các nghị quyết được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.