Giải Võ thuật All Star Fight 2023: Các võ sỹ Việt Nam toàn thắng

All Star Fight 2023 là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên diễn ra ngoài trời tại Việt Nam, quy tụ nhiều võ sỹ Muay và Kickboxing hàng đầu trong nước cùng các ngôi sao Võ thuật châu Á.

Tối 14/10, trên sàn đấu bát giác ngoài trời tại tại Công viên Ravo-The Metropole Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra Giải Võ thuật All Star Fight 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Muay thành phố phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và California Fitness & Yoga tổ chức. Giải Võ thuật All Star Fight 2023 là một trong các hoạt động của California’s Fitness Festival - sự kiện thể chất kết hợp âm nhạc, mở màn cho chiến dịch “Một đời sống khỏe."

Sự kiện được tổ chức nhằm đa dạng hóa các hoạt động thể thao giải trí, góp phần phát triển các môn Võ thuật, tạo điều kiện cho các võ sỹ của Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu giao hữu, tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Theo ông Giáp Trung Thang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Muay Thành phố Hồ Chí Minh, All Star Fight 2023 là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên diễn ra ngoài trời tại Việt Nam, quy tụ nhiều võ sỹ Muay và Kickboxing hàng đầu trong nước cùng các ngôi sao Võ thuật châu Á.

Giải không chỉ là cơ hội để các vận động viên trải nghiệm, giao lưu, cọ xát trên sàn đấu mà còn mang đến cho những người hâm mộ thể thao những trận đấu hay, qua đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao thành phố; chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và tập luyện thể thao.

Kết quả chung cuộc, các võ sỹ Việt Nam toàn thắng cả 6 trận đấu. Trong số đó, võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất với biệt danh "Độc cô cầu bại" đã xuất sắc giành chiếc đai Vô địch IPCC (International Professional Combat Council) hạng cân 60kg nam trước võ sỹ người Thái Lan Chaiwat Sungnoi.

Võ sỹ Huỳnh Văn Tuấn thắng võ sỹ người Hàn Quốc Kim Myeong Jun ở cả 3 hiệp đấu theo thể thức chuyên nghiệp (Kickboxing) hạng cân 55kg.

Ở 4 trận đấu theo thể thức Muay, võ sỹ Lê Công Nghị thắng 2-1 trước Haikal Sampuri (Malaysia) ở hạng cân 51kg; võ sỹ Lý Diệu Phước thắng kỹ thuật trước Edemel Catalan (Philippines) ở hạng cân 53kg; võ sỹ Nguyễn Thanh Tùng thắng võ sỹ Mohamad Kanani (Iran) ở cả 3 hiệp và nữ võ sỹ Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã thắng knock-out trước võ sỹ Thái Lan Porwa Thumnawas ở hạng cân 46kg sau 1 phút 30 giây ở hiệp đấu thứ nhất của trận đấu.

Xuất sắc giành đai IPCC (International Professional Combat Council), Nguyễn Trần Duy Nhất cho rằng thắng hay thua không còn quan trọng, điều hạnh phúc nhất chính là để lại trong lòng người hâm mộ những hình ảnh đẹp nhất của người võ sỹ.