Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

(GLO)- Ngày 14-11-2023, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp với Quỹ Phòng-chống thương vong Châu Á (AIP) và Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai phát động dự án “Đến trường an toàn” năm học 2023-2024. Bước sang năm thứ 4 triển khai, dự án đã và đang nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 13.000 học sinh tiểu học.