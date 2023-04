Theo hồ sơ vụ án, do không có tiền trả góp mua xe máy và bị đại lý bán xe thu hồi lại. Vào khoảng 17 giờ ngày 16-6-2022, anh Rơ Mah Huinh (SN 1998, trú tại làng Bang, anh ruột của Hyuit) đòi bố mẹ của mình bán một phần đất để chuộc lại xe. Vì gia đình khó khăn nên Huyit khuyên can thì bị anh Huinh cắn vào ngón tay gây chảy máu. Sau đó, 2 anh em xảy ra cự cãi, mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Được mọi người can ngăn nên cả 2 dừng lại.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, do còn bực tức vì bị đánh đau, khi thấy anh Huinh đang ngủ tại phòng khách, Hyuit cầm cuốc chạy đến bổ liên tiếp 4 nhát vào vùng gáy bị hại. Thấy bố mẹ chạy đến can ngăn thì Huyit bỏ đi. Hậu quả, anh Huinh bị tổn hại 8% sức khoẻ.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Huyit là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ đánh vào vùng gáy (vùng trọng yếu của cơ thể) nên đã phạm vào tội “Giết người”.