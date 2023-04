Cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long bị tuyên phạt 15 năm tù giam

Vụ thiếu tá CSGT và 2 người bị tông chết: Tạm giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tạm giữ 5 đối tượng, thu giữ 6kg và 18 bánh nghi ma túy sau vụ thiếu tá CSGT và 2 người bị tông tử vong.

Bắt Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng 3 bị can Mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Công an TP.HCM khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng 3 bị can.

Gia Lai: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 (GLO)- Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai vừa có Công văn số 899/SGTVT-QLVT, PT&NL về việc tăng cường các giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5.

Khởi tố cựu Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành Liên quan đến sai phạm tại Công ty công nghệ Việt Á, xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, ông Phạm Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, đã bị khởi tố.

Hà Tĩnh: Bắt Phó Giám đốc và đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ Phó Giám đốc và đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02D (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bị lực lượng chức năng bắt giữ vì nhận hối lộ.

Bơi ra sông Gianh cứu bạn đuối nước, nam sinh tử vong thương tâm Thấy bạn bị đuối nước, nam thanh niên liền bơi ra sông để cứu nhưng không may bị nước cuốn tử vong.

Vụ chặn xe bắt tội phạm: Thêm 2 nạn nhân tử vong Ngoài thiếu tá CSGT, hiện 2 nạn nhân là công nhân tại một công ty trong Khu công nghiệp Thái Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũng) cũng vừa tử vong.

Bình Thuận kỷ luật nguyên phó chủ tịch huyện liên quan vụ 'hô biến' 30 ha đất Hơn 30 ha đất của doanh nghiệp bị cán bộ địa chính "hô biến", phù phép làm giấy tờ đứng tên người thân rồi bán chiếm đoạt tiền tỉ.

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông xâm phạm chủ quyền Việt Nam Chiều 20-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông từ ngày 1-5 đến 16-8.

Thanh niên cầm súng vào cướp ngân hàng giữa trung tâm Đà Nẵng Thanh niên mang súng, roi điện vào một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng uy hiếp nhân viên, cướp tiền rồi ra xe máy tẩu thoát.

Bé gái 2 tuổi tử vong trong bể bơi mini tại nhà Trong lúc tắm trong bể bơi mini tại nhà, một bé gái 2 tuổi không may tử vong do ngạt nước.

Bình Định: Sập giàn giáo, 2 người thương vong Nhóm thợ xây đang xây dựng nhà cho 1 người dân ở xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, Bình Định) thì bất ngờ bị sập giàn giáo khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người nhập viện cấp cứu.

Đà Nẵng cùng Quảng Nam nghiên cứu làm tàu điện ngầm Hai địa phương đã thống nhất tìm nguồn vốn để thực hiện tuyến tàu điện ngầm kết nối Đà Nẵng và Quảng Nam, phấn đấu hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án vào năm 2024

Bắt phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, cùng 1 bị can khác

Thông tin vụ thi thể người phụ nữ trong xe ô tô ở quận Long Biên Tối 17-4, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Long Biên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ nghi phạm Trương Việt Hùng (sinh năm 1988; trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh viên quên mình cứu 3 nữ sinh khỏi đuối nước (GLO)- Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phối hợp với UBND TP. Huế tổ chức trao bằng Tổ quốc ghi công và tổ chức lễ truy điệu cho liệt sĩ Nguyễn Văn Nhã (giáo xứ Cẩm Trường, xóm 7 xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Anh mang súng đi săn thú rừng để súng cướp cò, đạn găm vào ngực em Trong lúc cùng nhau đi chăn trâu, 2 người đàn ông ở Thanh Hóa mang theo khẩu súng đi săn thú rừng, do bất cẩn người anh đã để súng cướp cò khiến đạn găm vào ngực người em.

Xem thêm