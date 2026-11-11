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Thời sự

Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 11-11, Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản; triển khai phương án ứng phó tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Tại tổ 6, khu phố 4, phường Quy Nhơn Bắc, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường và các lực lượng liên quan vận động khoảng 150 hộ dân chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Với những hộ chưa thể di dời ngay, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ thu dọn đồ đạc, kê cao vật dụng sinh hoạt, thiết bị điện và tài sản giá trị, đưa vật dụng cần thiết lên vị trí cao để tránh ngập khi nước dâng. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ vận chuyển tài sản, hướng dẫn người dân sắp xếp, bảo quản đồ đạc, chuẩn bị phương án di chuyển khi tình hình diễn biến xấu.

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Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân tổ 6, khu phố 4, phường Quy Nhơn Bắc di chuyển tài sản đến nơi an toàn trước nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cũng trong ngày 11-11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam và các lực lượng liên quan giải cứu 1 ô tô 4 chỗ mắc kẹt do sạt lở đất trên quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam.

Khoảng 9 giờ 30 phút, ô tô đi qua 1 điểm sạt lở nhỏ nhưng vẫn tiếp tục di chuyển được. Sau đó, xe gặp điểm sạt lở lớn, bị mắc kẹt và không thể đi tiếp. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe chỉ có tài xế. Người này đã kịp thời rời khỏi phương tiện, đến nơi an toàn.

Tiếp nhận tin báo lúc 10 giờ 28 phút, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai phương án cứu hộ. Đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, ô tô được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

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Các lực lượng triển khai phương án cứu hộ ô tô 4 chỗ mắc kẹt do sạt lở đất trên quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm tình hình và sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Các đơn vị duy trì ứng trực 50% quân số; riêng Đội Thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai của Công an tỉnh túc trực 100% quân số, sẵn sàng nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ bất kể thời điểm nào.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động cùng Công an các xã phía Đông tỉnh duy trì trực chiến 24/24 giờ; tập trung tuyên truyền, vận động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, sạt lở và có nguy cơ sạt lở.

Đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện chuyên dụng để kịp thời cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân tại những khu vực bị ngập lụt, chia cắt.

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