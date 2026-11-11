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Thời sự

Khẩn cấp khắc phục tình trạng nước xoáy, chảy xiết qua thân đê sông Hà Thanh

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(GLO)- Khoảng 9 giờ ngày 11-11, người dân ở tổ dân phố Vân Hội (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) phát hiện dòng nước lũ từ sông Hà Thanh chảy bất thường qua thân đê, đổ vào kênh tiêu của địa phương. Dòng chảy ngày càng mạnh tạo thành xoáy nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, phá vỡ thân đê và ngập khu dân cư.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Tuy Phước đã khẩn cấp huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường triển khai các biện pháp gia cố, ngăn dòng nước chảy xiết có nguy cơ gây sự cố vỡ đê.

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Khẩn cấp gia cố thân đê sông Hà Thanh đoạn qua tổ dân phố Vân Hội. Ảnh: Trọng Lợi

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều lượt xe ben được huy động chở đất, đá đổ xuống khu vực dòng nước xoáy để ngăn dòng chảy và gia cố thân đê. Lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng người dân địa phương khẩn trương xúc cát, đóng bao tải, vận chuyển đến vị trí xung yếu để đắp, gia cố.

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Nếu không gia cố kịp thời, khu dân cư ở tổ dân phố Vân Hội có nguy cơ bị ngập sâu. Ảnh: Trọng Lợi

Theo người dân địa phương, vị trí xảy ra sự cố nằm tại khu vực thân đê tiếp giáp với cống thoát nước đấu nối từ mương tiêu ra hành lang đê sông Hà Thanh.

Bình thường, khi nước sông Hà Thanh dâng và chảy vào mương tiêu, khu vực này được kiểm soát bằng hệ thống van đóng, mở. Tuy nhiên, nước lũ đã gây xói lở mặt đê tại vị trí tiếp giáp với cống thoát nước, tạo dòng chảy xoáy mạnh xuyên qua thân đê, thoát xuống mương tiêu.

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Lực lượng công an, bộ đội, dân quân ở địa phương tất bật đóng bao chứa cát để gia cố thân đê. Ảnh: Trọng Lợi

Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, dòng chảy có thể tiếp tục khoét sâu, mở rộng vị trí xói lở, đe dọa an toàn thân đê. Khi đê bị phá vỡ, lượng nước lớn từ sông Hà Thanh có thể tràn vào, gây ngập khu dân cư và các vùng lân cận.

Đây cũng là khu vực từng chịu ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng trong đợt bão số 13 năm 2025 sau khi 1 đoạn đê sông gần đê bị vỡ.

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Khẩn trương khắc phục sự cố thân đê bị xói lở. Ảnh: Trọng Lợi

Đến 14 giờ cùng ngày, công tác khắc phục vẫn đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài, mực nước sông Hà Thanh tiếp tục dâng nhanh khiến việc tiếp cận và gia cố khu vực sự cố gặp nhiều khó khăn.

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